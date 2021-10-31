Уже не учения? Россия опять стягивает войска к украинским границам (видео)

К бдению других подразделений присоединилась часть 41-й общевойсковой армии РФ

В последние дни октября у восточных границ Украины снова активизировались российские военные. В сети появились видео, доказывающие перемещение дополнительных армейских сил поближе к оккупированному Донбассу.

Это подтверждают и американские чиновники, которых цитирует The Washington Post.

Имен политиков не раскрывают из соображений безопасности, однако в Америке обеспокоены активизацией РФ в опасной близости к украинской границе.

Более детальная информация прозвучала и от представителя аналитической группы CNA, что базируется в Вирджинии, Майкла Кофмана. По его словам, российские войска и не думают отступать на свои привычные места дислокации после проведения общих с Беларусью учений "Запад-2021".

Исследователь ссылается на снимки со спутников, на которых видно, что представители 41-й общевойсковой армии РФ не вернулись в Новосибирск, а были переброшены ближе к украинским границам.

Также вероятным есть и то, что к оккупированному Донбассу подтягивают и представителей российской 1-й гвардейской танковой армии.

При этом отмечается, что происходящее не похоже на обычные учения. Причина подобной активности пока остается неизвестной. Кремль своей официальной позиции пока не озвучивал.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в команде президента Зеленского не сильно верят в возможность полноценной войны с Российской Федерацией. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович привел несколько аргументов, почему Москве невыгодно затевать масштабное наступление.