У Зеленского рассказали, почему слабо верят во вторжение России

Экономические распри с Москвой намного реальнее, заявляет советник главы ОП, чем масштабная война

Угроза полноценного вторжения российских войск на территорию Украины является слишком маловероятной.

Такое мнение советника главы Офиса президента, спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича передает "Украина 24".

По его словам, Кремлю выгодно вести, в первую очередь, экономическую и информационную войну против Украины. Любое бряцанье оружие и заявление о подготовке якобы полноценного вторжения Арестович считает "фабрикой по производству "понтов".

"Вот эта вся штука, когда они нам угрожают полномасштабным наступлением, вы замерзнете, вы умрете без вакцины — это работают силы информационного воздействия на сознание украинцев. Они хотят, чтобы мы боялись", — отметил чиновник.

По мнению Алексея Арестовича, несмотря на то, что российская армия ведет войну на Донбассе, там находится немало профессионалов. Большинству из них достаточно ясно — если Путин отдаст приказ начать войну и в других областях Украины, его режиму придет конец.

"Они не способны нас победить. Это будет страшная мясорубка… Нам не будет весело, но и они не решат своих политических задач военным путем", — говорит спикер украинской делегации.

В совокупности все эти факторы, уверен Арестович, и делают нападение российских военных на Украину весьма призрачным.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какие, по мнению военного эксперта Григория Туки, РФ имеет планы на Донбасс и Украину в ближайшем будущем.