Россия не заберет ОРДЛО, у нее другие планы по Украине, — Георгий Тука

Экс-замминистра считает, что Россия продвигает в Украине идею ассиметричной федерации. Что это означает — читайте в материале "Телеграфа"

В октябре ситуация на Донбассе и вокруг Донбасса накалилась. Созданные Кремлем квазиобразования «ДНР» и «ЛНР» слились в единой таможенной территории, затеяв с подачи Кремля «экономическую интеграцию». Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения пересечь стало еще сложнее.

Оккупанты фактически взяли в заложники членов миссии ОБСЕ на Донбассе, требуя освободить гражданина РФ Андрея Косяка, который был задержан военнослужащими Украины во время разведки позиций ВСУ.

При этом Россия срывает даже гипотетические возможности для переговоров, а вооруженные силы Украины из-за обострения на фронте впервые применили в зоне ООС беспилотник "Bayraktar".

О происходящем на Донбассе «Телеграф» побеседовал с руководителем и основателем волонтерской группы «Народный тыл», председателем Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 года — 29 апреля 2016 года), заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий (с 29 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года) Георгием Тукой.

Нас ждет ситуация – ни войны, ни мира

– Учитывая обострение на фронте и уклонение России от переговоров – спрогнозируйте развитие ситуация на Донбассе в ближайшее время.

– Переговорный процесс и так фактически остановлен более года. Самое печальное, что остановлен он, в том числе в переговорах, которые касаются тех или иных гуманитарных вопросов. Никаких перспектив для его возрождения не вижу. Ситуация блокируется не нашей стороной. Упрекать украинскую власть, что она якобы своими действиями что-то блокирует – нечестно и несправедливо. Что касается фронта, не думаю, что стоит ожидать существенного обострения даже на фоне происходящего сейчас в районе Гранитного. Скорее всего, в обозримом будущем продолжится ситуация, которую наблюдаем последние полгода. Периодические обстрелы, жертвы – ни войны, ни мира.

– Практически полное блокирование со стороны ОРДЛО передвижения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, всё большие препоны для деятельности СММ ОБСЕ. Что происходит и почему?

– Фактически с первых дней работы СММ возникали факты недопуска ее представителей на те или иные участки, в том числе госграницы, линии разграничения, в те или иные районы. Не просто в населенные пункты, а в целые районы. Практически в каждом отчете есть подобные факты. То, что произошло в Донецке и Горловке, где представителей СММ блокировали в местах проживания, впервые было преподнесено как публичная акция, как реакция на… С палаточным фейковым городком. Почему? С моей точки зрения – нет фундаментальных причин для этого на Донбассе. Связываю такие действия в конкретном направлении России – в контексте взаимоотношений РФ и ЕС. Несмотря на то, что в составе ОБСЕ есть и США, доминирующее положением там занимают страны европейского континента. И Россия показывает им, «кто в доме хозяин».

Блокирование пунктов пропуска представители оккупационных администраций мотивируют пандемией. На самом же деле, с моей точки зрения, всё укладывается в общий тренд изоляции данных территорий от Украины. Паспортизация, вовлечение в российское экономическое пространство. На фоне осложнения передвижения жителей ОРДЛО на территорию Украины происходит упрощение их передвижения на территорию РФ. На протяжении всех этих лет шаг за шагом реализуется политика интеграции населения оккупированной части Донбасса в так называемый «русский мир».

Россия продвигает в Украине ассиметричную федерацию

– Есть ли вариант, что РФ может забрать себе ОРДЛО? При каком раскладе это может произойти?

– Пока не вижу признаков того, что Россия готовится к таким шагам. В российском обществе, насколько я слежу за их СМИ, соцсетями, не имеет большой поддержки идея присоединения ОРДЛО к РФ. В отличие от той ура-истерики, которая присутствовала в отношении «возвращения» Крыма в «родную гавань». Но сейчас российское общество в подавляющем своем большинстве не воспринимает Донецк и Луганск как часть РФ. Конечно, те или иные взгляды можно с помощью СМИ подогревать, педалировать и делать их доминирующими. Но на сегодняшний день такого нет. Даже те усилия, которые предпринимают определенные российские пропагандисты на уровне Симоньян, Соловьева – не имеют широкого отклика в российском обществе. А без такого отклика предпринимать какие-то резкие действия касательно включения оккупированных территорий Донбасса в состав РФ Кремль не решится. Да и пока на уровне официального руководства России я не вижу даже намеков на дискуссию по этому вопросу. Ведь это чревато новыми санкциями, односторонним срывом полудохлых Минских соглашений.

– Почему Россия, в том числе руками своих марионеток из ОРДЛО, так упорно блокирует переговоры по Донбассу?

– У руководства РФ есть четкое видение того, что они, в конце концов, хотят получить из ситуации на Донбассе. А именно – ассиметричную федерацию.

– Что это значит?

– Ассиметричная федерация – это когда определенному региону, небольшому по сравнению с общей территорией государства, дается монопольное право блокировать внешнеполитические, внешнеэкономические решения центральной власти. Например, без согласования с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) Молдова не может двигаться в сторону интеграции ЕС. И Россия хочет, чтобы без «одобрямса» со стороны так называемой ЛДНР Украина не смогла двигаться в направлении интеграции с НАТО.

То есть, нас склоняют к варианту, который Козак (Дмитрий Козак – замруководителя Администрации президента РФ, куратор «украинского направления» – прим. ред.) предлагал еще в Приднестровье. Точно такую же конструкцию россияне предлагаю нам. Отступать влево или вправо не собираются. И никаких иллюзий на этот счет иметь не надо. У меня потихоньку возникает ощущение, что розовые очки с Зеленского уже слетели. В смысле: посмотреть в глаза Путину, увидеть там мир, скорый конец войны и так далее…

Россия видит четкую конечную цель своего присутствия на Донбассе – либо ассиметричная федерация, либо заморозка конфликта а-ля Приднестровье. Ни та, ни другая конструкция не подходит Украине. Единственное, что может сдвинуть создавшуюся ситуацию, это существенное увеличение давления на РФ. Как со стороны Украины, так и со стороны наших партнеров – США и ЕС. Пока ничего подобного не наблюдается. Потому происходит такой «тяни-толкай». Бесперспективные телодвижения, схожие с прыжками на месте.

Какой может быть подвох с законом «об особом статусе»

– Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует «тяжелые пару месяцев» из-за пролонгации закона об «особом статусе» отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Почему?

– Я не вижу каких-либо сложностей в перспективе с пролонгацией этого законопроекта. Если, конечно, представители «Слуги народа» не предложат внесение изменений в определенные статьи этого закона. А такой сценарий я не исключаю. И если такие изменения (к примеру, внесение формулы Штайнмайера, которая не выгодна нам по ряду причин) будут предложены, это может вызвать определенное возмущение в обществе. Если же речь будет просто идти о пролонгации, о продлении срока действия, я не вижу предпосылок для, как сказал Данилов, «тяжелых месяцев» в связи с данным законопроектом.

Насколько известно, россияне уже подготовили около 50 изменений в действующие законы Украины. Но основополагающим является именно изменение в Конституцию Украины для реализации формулы Штайнмайера и закрепления так называемого «особого статуса ОРДЛО». И если друзья Зеленского решат пойти таким путем, это точно вызовет напряженность в обществе.

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Ранее Георгий Тука рассказал «Телеграфу» о главных угрозах для Донбасса в обозримом будущем.