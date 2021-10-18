"Россия взяла в заложники миссию ОБСЕ на Донбассе"

В Украине назвали происходящее актом международного терроризма.

Россия захватила членов миссии ОБСЕ на Донбассе и потребовала освободить ее гражданина Андрея Косяка, который был задержан военнослужащими Украины во время разведки позиций ВСУ.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

"Беспрецедентная провокация российских спецслужб — сегодня в Донецке и Горловке оккупанты захватили сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и запретили им выход за пределы места проживания. СММ ОБСЕ обеспечивает контроль за ситуацией на линии фронта согласно Минских соглашений. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе справедливо осудила это нападение как "международный терроризм". Ждем реакции президента и МИД, это преступление по сути уничтожает Минские соглашения.

Россия выдвинула условие Украине: если мы хотим освободить наблюдателей ОБСЕ, Украина обязана немедленно освободить гражданина РФ, офицера 6-го мотострелкового полка ВС РФ Андрея Косяка, который был взят в плен во время разведки украинских позиций 13 октября в районе Золотого. Оккупанты заявляют абсурдные вещи, что российский офицер Косяк имел документы Совместного центра контроля и координации — СЦКК, и потому ОБСЕ обязана за него отвечать.

Разумеется, никаких прав вести разведку и заходить на украинские позиции у Косяка не было, разумеется, ОБСЕ не несет никакой ответственности за происшедшее, поскольку не имеет никакого отношения к самостоятельным действиям российских военнослужащих на фронте, к выдаче им каких-либо документов.

Никаких оснований для освобождения Косяка нет. Полномочия СЦКК сама Россия фактически уничтожила в декабре 2017 года, тогда Россия заявила о выходе из СЦКК. В СЦКК от РФ остались представители оккупационных войск "ЛДНР", полномочия которых Украина не признает и стороной переговоров не считает. Поэтому все "документы СЦКК" от оккупантов для Украины ничтожны. Если Косяка отпустить — то завтра россияне нацепят на всю свою армию синие повязки своего СЦКК и будут требовать не стрелять и не брать в плен. Украина не может признавать любые решения "ЛДНР" и любые их документы. Косяк должен сесть в тюрьму — тем более, что Россия незаконно захватила в заложники свыше 400 украинских граждан, над которыми издеваются в тюрьмах и подвалах.

Это терроризм и шантаж, который еще раз показывает — никакого мирного решения войны на Донбассе не существует, попытки "заглянуть в глаза" и мириться любой ценой воспринимаются Путиным как слабость руководства Украины. РФ терроризирует не международных посредников — это прямое давление на президента Украины, чтобы выбить новые уступки", — написал он.