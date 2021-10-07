Встреча Зеленского с Путиным: какую игру затеяла Москва, озвучив вопросы для переговоров?

У Путина действительно есть серьезные мотивы для разговора с Зеленским, но лишь на условиях, на которые никогда не пойдет Киев

Российская Федерация якобы направила Украине список вопросов для встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, которому 7 октября исполнилось 60 лет. Перечень из 12 пунктов привело российское издание "КоммерсантЪ".

Речь идет, в частности, о: восстановлении полноценных дипломатических отношений; возвращении послов в Киев и Москву; снятии торгово-экономических ограничений и отмене санкций в отношении физических и юридических лиц; возобновлении транспортного сообщения; подготовке соглашения о поставках и транзите газа после 2024 года. При этом – ни слова об оккупированном Крыме. Конфликт на Донбассе упоминается лишь раз в ракурсе поддержки РФ любых мирных договоренностей между Киевом и группировками "ЛДНР".

Эксперты оценили для "Телеграфа" эти данные, актуализацию вопроса переговоров и вероятность встречи Зеленского с Путиным.

Украине нужны переговоры по Крыму — РФ на это не пойдет

Информация о том, что Кремль предложил такую повестку дня – достоверная, Офис президента ее уже даже прокомментировал ее, отмечает глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш.

И действительно, в комментарии УНИАН пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что Владимир Зеленский готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня. Но лишь после того, "как из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или удерживания в заложниках украинских граждан".

Сергей Гармаш поясняет: "Для нас она важна именно для обсуждения вопрос Крыма и Донбасса, в первую очередь. А Россия на это не идет. Поэтому не сформирована повестка дня, без чего встреча не может состояться".

По словам эксперта, если Киев пойдет на такую встречу, согласившись не обсуждать Крым и Донбасс, то он фактически признает непричастность РФ к конфликту на Востоке нашей страны, а также законность оккупации и аннексии полуострова.

"Думаю, украинская власть не пойдет на такой шаг, – говорит Сергей Гармаш. – Поэтому все разговор о прямых переговорах Зеленского с Путиным – скорее дипломатический шум. Они малореалистичны".

Переговоры с Украиной как шанс для Кремля

Эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM", политтехнолог Александр Курбан напоминает, что вопрос личных встреч президентов и расширенных форматов переговоров касательно урегулирования российско-украинского геополитического конфликта обсуждается с весны 2014 года.

"Все стороны постоянно подчеркивают свою готовность говорить, но далеко не все готовы договариваться. За семь лет дипломатических противостояний еще ни одна сторона конфликта существенно не уступила свои позиции. И это не удивительно, – считает эксперт. – В таких ситуациях уступает тот, кто не может отстаивать свою позицию или понимает, что защита своих собственных интересов будет дорого ему стоить. Ни Украина, ни Россия, пока что не видят возможностей для компромиссов, которые бы удовлетворяли обе стороны".

По словам Александра Курбана, переговорная ситуация зашла в глухой угол еще зимой 2014-2015 года, сразу после достижения Минских договоренностей, которые не решили, а лишь заморозили проблему войны на Донбассе и аннексии Крыма.

"Украина при поддержке западных союзников отказывается признавать аннексию и принимать назад ОРДЛО на условиях Кремля. А у Путина пока хватает денег оплачивать военные расходы незаконных военных формирований "ЛНР" и "ДНР", а также поддерживать на минимальном финансовом уровне обеспечение оккупированных районов Донбасса, – поясняет эксперт. – Почему же этой осенью опять активно заговорили о возможной встрече украинского и российского президентов, а также о возможности достижения компромисса? Ответ, с моей точки зрения, кроется в том, что США дают РФ шанс вернуться в список цивилизованных стран и стать союзником Вашингтона в геполитическом противостоянии с Китаем".

Александр Курбан считает, что в Кремле это понимают, потому пытаются по максимуму выкрутить для себя эту ситуацию.

"В Киеве это тоже прекрасно понимают, но в отличие от наших визави, новые расклады не сильно радуют Украину, – отмечает эксперт. – Можно сказать, нас активно подталкивают к компромиссу, который себе не может позволить ни один уважающий себя гражданин Украины. К компромиссу с агрессором, убивающим наших граждан, ворующим наши территории, атакующим наше информационное пространство и экономику".

Напомним, в апреле 2021 года глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Зеленский не будет приглашать Путина на мирные переговоры в Киев. В то же время, он не против встретиться с российским президентом на Донбассе.

В том же месяце Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание провести двухстороннюю встречу.

При этом президент РФ сказал, что Зеленскому надо говорить с "ЛНР" и "ДНР", а по форпостам отношений Украины и России он якобы готов принять украинского президента в Кремле.

В очередной раз о необходимости встречи с Путиным Зеленский говорил 3 октября в Трускавце.