Путину нужны и "ДНР", и "ЛНР", Кремль не допустит их объединения - Георгий Тука

Финансово-экономический кризис, энергетический кризис, а также пандемия коронавируса — три составляющие, которые в ближайшем будущем могут привносить очень негативные тенденции в жизнь людей по обе стороны линии разграничения.

Новые подозрения Виктору Медведчуку, сближение так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также главные угрозы для Донбасса в обозримом будущем "Телеграф" обсудил с бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (2015-2016 годы) Георгием Тукой.

Зеленский через Медведчука бьет по Порошенко

– В пятницу, 8 октября, СБУ огласила новые подозрения нардепу (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку. Речь о государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Следствие заявило, что после оккупации Россией части Донбасса в 2014г Медведчук мог вступить в сговор с украинским руководством высшего эшелона для создания препятствий поставкам угля из ЮАР. В деле якобы были замешаны главари боевиков "Л/ДНР", опубликованы также схемы вероятных поставок и денежных потерь. Что можете сказать о предъявленных обвинениях?

– Пока мы только слышали общие фразы. Сложно сказать, насколько есть основания и перспектива уголовного преследования за действия, которые вменяют Медведчуку. Что касается вообще моего отношения к персоне Медведчука – никогда не скрывал. Крайне негативное. Вместе с тем, я с 2014 года остаюсь приверженцем несколько другой теории, которая пока не дойдет до практики. Нам нужно на законодательном уровне принимать закон о запрете политической деятельности пророссийских партий и общественных организаций. Чего не сделала ни предыдущая власть, ни нынешняя.

Каким-то образом погоняют Медведчука – появится другой подобный персонаж. Надо действовать глобальнее.

– Почему всё вскрывается именно сейчас?

Не исключаю того (хоть это имеет явный запах конспирологии), даже считаю наиболее вероятным, что мы видим борьбу команды Зеленского в информационном пространстве с помощью известной технологии. А именно – перебить негативные для себя новости некими позитивными. На прошлой неделе происходили скандалы с офшорами Зеленского.

Потом была ситуация с Укрэксимбанком. И речь не столько о рукоприкладстве его представителей по отношению к журналистам, сколько о выдаче кредитов людям, которые ведут бизнес на территории временно оккупированного Донбасса.

Плюс – отставка Разумкова с поста спикера парламента, которая состоялась с нарушением в очередной раз действующего законодательства.

На фоне таких негативных посылов в сторону действующей власти и непосредственно Зеленского выдается новость, которую немалая часть общества может принять как позитив. Ведь преследование Медведчука многие относят в плюс действующей власти. Вот, мол, проукраинская власть, кума Путина гоняет. По сути – информационная технология.

– Как ситуация с обвинениями Медведчуку может развиваться дальше? Кого еще это всё способно зацепить?

– Не исключено, что через Медведчука целят в Порошенко. Чтобы Медведчук начал давать какие-то показания на пятого президента.

При этом тяжело, не зная досконально детали обвинения, говорить о перспективах дела. Но я сомневаюсь в юридической перспективе этого мероприятия. На Медведчука работала армия высококлассных юристов. Что он мерзавец и негодяй, с моей точки зрения, – нет сомнений. Как нет сомнения и в том, что свои действия, к которым я отношусь негативно, он реализовывал, используя определенные юридические механизмы которые не позволили бы привлечь его к уголовной ответственности в будущем.

Объединение "ДНР" и "ЛНР" не выгодно Кремлю

– Между так называемыми "ДНР" и "ЛНР" 1 октября произвели демонтаж внутренних пунктов и постов (условные "таможни"), главари террористов заговорили о неком едином таможенном пространстве. Говорит ли это о грядущем слиянии псевдореспублик?

– Идеи об объединении "двух братских народов" – луганского и донецкого – бродит с 2014 года. Периодически она возникает, потом умирает, потом опять возникает. Но пока эти два квазигосударства так и остаются по отдельности. Представьте на минуту, что под воздействием каких-то обстоятельств центральная власть Украины согласиться вести переговоры с "молодыми республиками". Понятно, что "ДНР" и "ЛНР" руководят даже не из Москвы, а из Ростова. Представителями Главного управления Генштаба Минобороны РФ. В Кремле решают стратегические вопросы, то оперативное руководство осуществляется именно из Ростова.

Так вот, если говорить о гипотетической ситуации, если при ряде каких-то обстоятельств Киев соглашается на ведение прямых переговоров, то с двумя сторонами это делать всегда сложнее, чем с одной. Если взять любой пункт потенциальных переговоров (амнистия, контроль над границей, что угодно) – всегда может найтись повод, когда одна из "республик" выразит свою особую точку зрения. И это заведет переговоры в тупик. Поэтому с технологической точки зрения иметь два так называемых "субъекта" всегда намного выгоднее и удобнее, нежели один.

Именно поэтому, с моей точки зрения, не происходило объединения этих квазиообразований в единое пространство. Не было ликвидации "ДНР" и "ЛНР", чтобы реализовать проект "Новороссия".

Сейчас же происходит гармонизации "законодательств". Причем не между псевдореспубликами, а между оккупированной частью Донбасса и РФ. И Донецк, и Луганск параллельно проводят изменения т.н. своего законодательства, подгоняя его под то, что действует на территории РФ. Чтобы было единое законодательное поле. Это началось примерно с 2015 года.

Политическое же объединение будет, когда это станет выгодно РФ. С технологической точки зрения, повторюсь, России выгоднее иметь под контролем два потенциальных субъекта переговорного процесса, а не один.

Ну и не будем забывать, что в Минских соглашениях фигурирует именно два субъекта – "ДНР" и "ЛНР".

– Топ-угрозы для Донбасса в обозримом будущем – какие они?

– Если говорить о милитарной составляющей, я не вижу предпосылок для серьезной эскалации. В рамках существующего статус-кво могут наблюдаться некие обострения или затухания в районе линии разграничения. Но глобальных боевых действий, скорее всего, не будет.

Что касается возможных негативных рисков, то они свойственны и для части Украины, которая контролируется центральной властью, и для той, которая находится в оккупации. С моей точки зрения, это финансово-экономический кризис, энергетический кризис, а также пандемия коронавируса. Именно эти три составляющие в ближайшем будущем могут привносить очень негативные тенденции в жизнь людей по обе стороны линии разграничения.

Резкий всплеск заболеваемости коронавирусом на неподконтрольной территории, если судить из доступных источников, включая соцсети, связан с двумя основными причинами.

Первая – низкий уровень вакцинации. Несмотря на "руку братской помощи" со стороны РФ с ее "Спутником V".

Вторая – в отличие от Украины, которая предпринимала реальные меры по организации карантинных мероприятий, в ОРДЛО, как и в РФ, достаточно длительный период времени карантинные ограничения воспринимались как некий "бзик" буржуазных националистов. Мол, мы великие и свободные, нам оно нафик не надо. Доходило до маразма. Руководители квазиобразований официально запрещали жителям ОРДЛО выезжать в Украину, мотивируя это тем, что здесь бушует коронавирус. При этом разрешали выезжать на территорию Ростовской области, которая в это время входила в топ-5 областей РФ по уровню заболеваемости Covid-19. Полный бред. Теперь получили то, к чему упорно шли.