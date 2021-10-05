Не понравился вопрос: журналисты "Схем" заявили о нападении в кабинете топ-чиновника (аудиозапись)

Журналисты-расследователи заявили о нападении во время интервью в кабинете председателя правления "Укрэксимбанка"

Журналисты программы "Схемы" заявили о нападении, которое якобы произошло в государственном "Укрэксимбанке". Представители СМИ записывали интервью с председателем правления банка Евгением Мецгером. Однако в какой-то момент, говорят журналисты, он попросил выключить камеры, позвал охрану и та применила насилие.

Об этом пишет "Радио Свобода", которая и выпускает данную программу на телеканале "UA:Перший".

Журналист и оператор "Схем" говорят, что Мецгеру не понравился вопрос, после чего "он приказал охране убрать камеры и достать из них кассеты".

"Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео", — говорит руководитель данной программы Наталья Седлецкая, уверяя, что интервью было запланировано заблаговременно и должно было выйти в ближайшие дни.

Журналисты говорят, что после изъятия их техники они около часа были заблокированы в кабинете топ-руководителя в его же присутствии. По их словам, сотрудники банка угрожали им и "физически препятствовали покидать помещение".

Спустя время технику вернули, однако все интервью с флешки исчезло.

В результате, сотрудники "Схем" обратились в полицию и предоставили аудиозапись вероятного нападения. Тем временем в "Укрэксимбанке" пообещали огласить свою позицию немного позже.

Напомним, журналисты издания "Слідство.Інфо" отсняли большой фильм-расследование об офшорах президента Украины Владимира Зеленского, однако его показ сорвался за несколько часов до премьеры.