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Не сподобалося питання: журналісти "Схем" заявили про напад в кабінеті топ-чиновника (аудіозапис)

Автор
Олена Волкова
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На фото — постраждалі журналіст (в окулярах) і оператор (у синій куртці і чорній кепці) програми "Схеми" Новина оновлена 05 жовтня 2021, 09:45
На фото — постраждалі журналіст (в окулярах) і оператор (у синій куртці і чорній кепці) програми "Схеми"

Журналісти-розслідувачі заявили про напад під час інтерв’ю в кабінеті голови правління "Укрексімбанку"

Журналісти програми "Схеми" заявили про напад, який нібито стався в державному "Укрексімбанку". Представники ЗМІ записували інтерв’ю з головою правління банку Євгеном Мецгером. Однак в якийсь момент, кажуть журналісти, він попросив вимкнути камери, покликав охорону і та застосувала насильство.

Про це пише "Радіо Свобода", яка і випускає дану програму на телеканалі "UA: Перший".

Журналіст і оператор "Схем" кажуть, що Мецгеру не сподобалося питання, після чого "він наказав охороні прибрати камери і дістати з них касети".

"Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора "Схем" Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео", — говорить керівник даної програми Наталя Седлецька, запевняючи, що інтерв’ю було заплановано заздалегідь і мало вийти в найближчі дні.

Журналісти кажуть, що після вилучення їх техніки вони близько години були заблоковані в кабінеті топ-керівника в його ж присутності. За їхніми словами, співробітники банку погрожували їм і "фізично перешкоджали залишати приміщення".

Через деякий час техніку повернули, проте все інтерв’ю з флешки зникло.

В результаті, співробітники "Схем" звернулися в поліцію і надали аудіозапис ймовірного нападу. Тим часом в "Укрексімбанку" пообіцяли оголосити свою позицію трохи пізніше.

Нагадаємо, журналісти видання "Слідство.Інфо" відзняли великий фільм-розслідування про офшори президента України Володимира Зеленського, однак його показ зірвався за кілька годин до прем’єри.

Теги:
#Журналісти #Напад #Укрексімбанк #Схеми
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