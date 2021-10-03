Журналистам не дали показать фильм об офшорах Зеленского

Премьера должна была состояться в 19:00.

Журналисты издания "Слідство.Інфо" отсняли большой фильм-расследование об офшорах президента Украины Владимира Зеленского, который недавно рассказал, как оценивает свою работу, однако его показ сорвался за несколько часов до премьеры.

Об этом сообщила главный редактор издания Анна Бабинец у себя в Фейсбук.

Она отметила, что показ ленты должен был состояться в Малой опере в Киеве, однако в редакцию позвонил директор заведения Алексей Прасол и заявил, что не станет демонстрировать фильм о Зеленском.

Бабинец говорит, что глава Малой оперы также сослался на то, что в здании проходит ремонт и там нет света, однако личный визит показал обратное.

"Постеры с нашим фильмом со здания сняли, работникам сказали, что короткий день — опера закрывается в 17.00. Алексей сказал мне по телефону, что ничего не знает о нашем фильме и бросил трубку", — написала она.

Журналистка также утверждает, что локация была оплачена, а договор заключен.

По ее словам, премьера должна состояться в воскресенье, 3 октября, в 19:00.

Как сообщалось ранее, в Трускавце (Львовская область) накануне прошел съезд партии "Слуга народа", на котором присутствовал и Зеленский. Во время пресс-конференции он ответил на вопрос корреспондента "Телеграф" о том, собирается ли он пойти на второй срок, а также оправдался по поводу моновласти в Украине.