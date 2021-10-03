"Не понимаю, о чем Вы говорите": Зеленский оправдался за моновласть в Украине (видео)

Оправдания от Зеленского звучали даже после того, как слово передали другим журналистам

Во время пресс-конференции по завершению съезда "Слуг народа" в Трускавце президент Украины Владимир Зеленский пытался оправдаться, отвечая на вопрос "Телеграфа" по поводу моновласти в Украине. Не обошлось без упоминаний про спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, за отставку которого собрали более 150 подписей.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" Юлия Забелина с места событий.

Зеленский заявил, что слова о "концентрации власти" это искусственная история, ведь такой уровень поддержки "слугам народа" предоставили украинцы. Президент также отметил, что спикера Рады выдвигало именно монобольшинство и он также был (не является — ред.) частью "Слуг народа".

"У нас монобольшинство, это и есть аналог коалиции, это и есть наша возможность, это и есть должность от монобольшинства и Дмитрий Александрович (Разумков — ред.) это человек, которого выдвигала именно партия "Слуга народа" и именно мы голосовали за то, чтобы он был спикером. И человек из этой партии. Был! И он сам говорит, что он был. Поэтому я не совсем понимаю, о какой концентрации вы говорите. Все то, что у нас есть, все это у нас и было. Ничего больше нет, но и меньшей власти не может быть, потому что она такая. Нам это все предоставил народ Украины своим голосованием, своей поддержкой", — заявил президент Украины.

Не остановился оправдываться Зеленский и после того, как его спикер Сергей Никифоров передал слово журналистам с другой редакции.

Президент добавил, что в начале работы "Слуг народа" в парламенте было больше, о чем свидетельствует и статистика, однако затем "за неправильные шаги" некоторые депутаты были исключены из фракции.

Не обошел вниманием Зеленский и "влияние финансовых групп" и отметил, что именно партия "Слуга народа" — самая мощная стена этого влияния.

Как сообщал "Телеграф" ранее, перед поездкой в Трускавец (Львовская область) "Слуги народа" могли окончательно разругаться Дмитрием Разумковым, однако этого не произошло, ведь спикер Рады был на больничном из-за коронавируса.