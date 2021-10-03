Зеленский нервно ответил на вопрос "Телеграфа" о втором сроке (видео)

Уходить раньше с поста президента Зеленский не собирается

Президент Украины Владимир Зеленский еще не определился со своим вторым сроком на должности, несмотря на то что такие слухи уже неоднократно появлялись в информационном пространстве, а на вопрос "Телеграфа" о такой вероятности он ответил крайне нервно.

Об этом шла речь во время пресс-конференции президента в Трускавце, передает с места события наш корреспондент Юлия Забелина.

Главе государства поставили вопрос по поводу таких его слов : "Я хотел бы быть Президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания". Они прозвучали 2 октября на заседании фракции и вызвали много вопросов, в частности, означает ли это заявление вероятность того, что Зеленский будет идти на второй президентский срок.

На что он ответил, что ничего не решил по этому вопросу, а его заявление имело совсем иной смысл.

"Что касается того, что вы сказали, "я уйду, когда выполню все обещания", я говорил немного о другом, в другом смысле. Я сказал, что я считаю, что мы выполнили где-то 30-35% наших обещаний и нашей программы, а уже половина срока прошла. Я сказал, что если мы с вами не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, потому что и статистика касалась именно работы на законодательной основе. Если нам будут постоянно говорить, что это противоречит регламенту, если будет постоянный политический спам через тысячи поправок, то мы не успеем это сделать. А я хочу сделать все, чтобы успеть сделать то, что я пообещал. В этом смысле", — сказал Зеленский на вопрос нашего корреспондента.

Глава государства отметил, что в случае, если все обещания ему удастся выполнить ранее — где-то за 4,5 года — то уходить с поста он также не собирается, а доработает срок до конца.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Зеленский оценил свою работу на посту президента страны на 7-8 баллов из 12 и рассказал, в чем ошибка спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.