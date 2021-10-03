Зеленський нервово відповів на питання "Телеграфа" про другий термін (відео)

Йти раніше з посади президента Зеленський не збирається

Президент України Володимир Зеленський ще не визначився зі своїм другим терміном на посаді, попри те що такі чутки вже неодноразово зʼявлялся у інформаційному просторі, а на запитання "Телеграфа" про таку ймовірність він відповів вкрай нервово.

Про це йшла мова під час прес-конференції президента у Трускавці, передає з місця події наш кореспондент Юлія Забєліна.

Главі держави поставили питання щодо таких його слів: "Я хотів би бути Президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки". Вони прозвучали 2 жовтня на засіданні фракції і викликали багато питань, зокрема, чи означає ця заява ймовірність того, що Зеленський йтиме на другий президентський термін.

На що він відповів, що нічого не вирішив щодо цього питання, а його заява мала зовсім інший сенс.

"Що стосується того, що ви сказали, "я піду, коли виконаю всі обіцянки", я говорив трішечки про інше, у іншому сенсі. Я сказав, що я вважаю, що ми виконали десь 30-35% наших обіцянок і нашої програми, а вже половина терміну пройшла. Я сказав, що якщо ми з вами не будемо швидко працювати, особливо у Верховній Раді, тому що та статистика стосувалася саме роботи на законодавчій основі. Якщо нам будуть постійно говорити, що це суперечить регламенту, якщо буде постійний політичний спам через тисячі правок, то ми не встигнемо це зробити. А я дуже хочу зробити все, щоб встигнути зробити те, що я пообіцяв. У цьому сенсі", — відповів Зеленський на запитання нашого кореспондента.

Глава держави зазначив, що у випадку, якщо всі обіцянки йому вдасться виконати раніше — десь за 4,5 роки — то йти з посади він також не збирається, а допрацює термін до кінця.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Зеленський оцінив свою роботу на посту президента країни на 7-8 балів з 12 і розповів, у чому помилка спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.