Оточення Зеленського хоче відправити його на другий термін, але той може і програти вибори, - екс-радник президента

Ігор Новіков з 2019 року пропрацював радником президента Володимира Зеленського, а пішов з посади за власним бажанням, як сам каже, незадовго після інавгурації американського президента Джо Байдена. В команду Зеленського Новікова привів нинішній заступник голови Офісу президента Юрій Костюк. Для майбутнього президента під час виборчої кампанії Новіков розробляв освітню програму. В ОП курував американо-українські відносини в найгірший час - «україногейту» та спроби імпічменту Дональда Трампа.

Зараз Ігор Новіков очолює київську філію американського Університету сингулярності - спільноти інноваторів і підприємців і є куратором потоку «Майбутнє» на iForum, але в інтерв'ю «Телеграфу» говорить, що продовжує контактувати з Офісом президента. Також в інтерв'ю Новіков розповів, чому вважає, що «вагнергейт» нікому нецікавий на Заході, як змінився Зеленський і хто може стати його конкурентом на майбутніх виборах президента.

- Ви рік пропрацювали в Офісі президента...

- Трохи більше, датою свого звільнення я б назвав 21 січня, тобто, коли пройшла інавгурація Джо Байдена.

-На якому етапі ви підключилися до повноцінної роботи? Я читала, що вас запросив в команду Юрій Костюк.

- Перший раз я перетнувся з командою майбутнього президента в цій кімнаті, де ми з вами пишемо інтерв'ю (Бесіда проходила в Офісі інституту SingularityU - Авт.), ще в листопаді 2018 року. До оголошення, що Зеленський йде в президенти. Юрій звернувся з проханням про проведення короткої освітньої програми, щоб Володимир зміг відчути той період, коли йому можливо довелося б бути президентом - з точки зору і технологій, і геополітики. Після цього ми стали спілкуватися і до команди я повноцінно приєднався вже після його інавгурації. Правда трохи не в тій ролі, в якій хотілося б, тому що моя основна спеціалізація - це все таки майбутнє і освіта, але ситуація з Руді Джуліані змусила мене стати американістом.

- Ви брали участь у міжнародних зустрічах з Андрієм Єрмаком, і вирішували багато супутніх проблем...

- До зміни голови Офісу президента я був на всіх зустрічах - і відкритих і закритих. За винятком зустрічі Єрмака і Джуліані в Мадриді.

- Чи бачите ви різницю між Зеленським зараз і під час ваших перших зустрічей? Все частіше можна почути критику на його адресу, як це було і з Порошенком, що президент перебуває в «теплій ванні».

- Так, я думаю, що відбулася певна зміна іміджу, тут дуже підходить термін «забронзовів», але при цьому я не думаю, що він змінився як людина. Зеленський перебуває в украй непростих умовах, які, на жаль, сам собі і створив. При відсутності плюралізму думок, у нього дуже обмежена кількість варіантів виходу зі складних ситуацій. Деякі дійсно хороші рішення, які він міг би прийняти, до нього просто не доносяться. Чому - не знаю. Може ревнощі і конкуренція?

- А ви зараз спілкуєтеся з президентом або з кимось із його найближчого оточення?

- У мене є всі контактні дані. Коли у мене є інформація, яку я хочу донести, то я її доношу до його (Зеленського - Авт.) близького оточення, щоб не лізти в їх «гру престолів».

- Як ви думаєте, чи піде Зеленський на другий термін? Чи бачили ви це бажання у нього, працюючи з ним?

- Мені здається, що у його команди точно є таке бажання. В якійсь мірі їх можна зрозуміти. Пам'ятаєте «Кавказьку полонянку»? Тепер або я її веду до РАГСу, або вона мене - до прокурора.

- А якщо подивитися на бік суспільства, на вашу думку, після декількох років Зеленського при владі, чи збережеться в Україні запит на нові і не системні особи?

- Думаю, так. На початковому етапі Зеленський задовольнив запит суспільства на щирість і нові обличчя. І я не думаю, що в разі планових або навіть дострокових виборів президента, ми зможемо знову побачити старе обличчя на Банковій. У нещодавньому інтерв'ю Зеленський правильно сказав, що конкурентів у нього немає. Але це зі старих політиків. Може з'явитися хтось новий, також, як і він колись. І новачкові він цілком може програти.

- Де може взятися це нове обличчя?

- Ми зараз живемо в іншому світі. Дайте мені невеличкий за політичними мірками бюджет і два місяці часу - можу вас зробити новим обличчям. Наприклад, створюється вечірнє шоу на будь-якому каналі, по аналогу програм Джиммі Феллона або Івана Урганта. Якісний контент, гумор, соціально-значущі питання і звичайно ж - харизматичний та щирий ведучий. А через півроку це вже буде прямий конкурент Зеленського.

- Тут ми повертаємося до того, що в Україні як і раніше править телевізор, а телеканалами, в основному, володіють олігархи.

- І це прикро, але ми говоримо не про олігархів, а про те, чи може з'явитися нове обличчя, яке може виграти у Зеленського. Просто поки немає такого запиту. Буде суспільство бунтувати - тоді і сформується.

- Зеленського скоро очікує візит до Штатів, ви багато займалися американською темою, як думаєте, чого можна очікувати від цієї зустрічі?

- На будь-який із зустрічей з попередньою адміністрацією Білого дому, у нас було дві папки: одна папка про те, що було дійсно важливо обговорити і друга папка про те, як відбиватися від того, у що нас втягували. І на жаль, до тієї першої папки ми фактично так жодного разу і не звернулися. Я дуже сподіваюся, що ця зустріч в Білому домі буде першою зустріччю, коли розмова зайде про економіку і енергетіку, про безпеку, про торгівлю, про стратегічне партнерство на міжнародній арені, про боротьбу з корупцією, про судову реформу. А не про мутні внутрішньополітичні речі.

- Як вважаєте, чи потрібно нам зараз домагатися компенсації за "Північний потік-2"?

- Ситуація з "потоком" дуже складна, тому що Україна рідко виступала єдиним фронтом проти нього. Завжди знаходилися ті, кому було не до цього.

Що стосується компенсацій, то природно хотілося б отримати їх, але мене більше цікавлять механізми забезпечення нашої енергетичної та військово-політичної безпеки в майбутньому. Тому що "Північний потік-2" - це не економічний проєкт, а частина гібридної війни РФ не тільки проти України, але і проти Європи, і навіть США. Нам потрібно думати про те, як протистояти тим загрозам, які виникнуть після запуску цього проєкту.

- Історія з "вагнергейтом" вплинула якось на позиції Зеленського і України на міжнародному рівні?

- Усім все одно. Як людина, яка мала і має відношення до комунікації з американською пресою, можу сказати, що жодне топ-видання в Америці грунтовно і не написало про вагнергейт. Я знаю мінімум три видання, чиї журналісти були тут в Києві і намагалися розібратися в цій ситуації, і ніхто не написав про це. Дивлячись на постійний перенесеннос дати випуску фільму Bellingcat, на даний момент ніякої інформаційної бомби там немає. Мені здається, що їх просто втягнули в наші внутрішні політичні розбірки і тепер вони не знають, як з цього вийти. Мало хто розуміє, але в сфері дезінформації і «чорнухи» Україна набагато більш просунута, ніж Західна Європа і США.

З моменту здобуття своєї незалежності ми живемо в стані інформаційної війни з Росією. Згадайте фільм «Брат 2»: «Ви мені ще за Севастополь відповісте». Це теж частина їх пропаганди, мала, але частина того, як анексували Крим. Інформаційно у нас дикий Захід, і вже давно.

- Чому ми тоді інформаційно так програєми Росії, справа в фінансах?

- Так. Подивіться суми, які Росія витрачає на "Перший канал", наприклад. За рідкісним винятком, все в Росії - це пропаганда. Яскравий приклад - трансляція футбольного матчу. Навіть там вони використовують меседжі про «єдиний народ» і скрєпи. А ми ставимося до цього несерйозно. У нас є два центри по боротьбі з дезінформацією. По суті - просто дві вивіски. Кілька днів тому мене смикнули вночі з приводу ситуації з публікацією карти України без Криму і Донбасу компанією JBL. Питання вирішилося за годину, але ким? Громадянським суспільством. Держава цього навіть не помітила, поки питання було актуальним.

- Добре. А що практично повинна робити Україна для перемогти в інформаційній війні?

- Терміново і серйозно змінити систему освіти. Нам в освітніх установах відбивають критичне мислення. З радянської системи освіти прийшла традиція, що людина не повинна думати, а повинна працювати від світанку і до паркану, що викладач завжди правий, а в підручниках не буває помилок. У сьомому класі, наприклад, цілий рік вчать історію середньовіччя. Навіщо? Там багато фактів і навичок, які допоможуть дитині адаптуватися до сучасного світу? Або ми дітей до феодального ладу готуємо? А як щодо основ психології? Дитина закінчує школу, не відчуваючи себе і контексту сучасного світу. Тому ключ до перемоги в інформаційній війні - в освіті. Ми може вже і не врятуємо пенсіонерів, вони все одно будуть споживати пропаганду. Але якщо ми програємо дітей, держава помре. В контексті модернізації освіти, до речі, у мене всі надії - на громадянське суспільство і відповідальних батьків. Ну, і ми зараз теж безкоштовно даватимемо новий контент для шкіл. Про технології, навички і професії майбутнього.

- І як багато шкіл ви охопите?

- До кінця року зайдемо в усі школи Києва.

- Ви спілкуєтеся з цього приводу з Міністерством освіти?

- Поки що ні, ми розглядаємо рівень місцевої влади. Вони проект підтримують.

- А крім освіти, що ще може робити Україна?

- Поки ми не вибудуємо систему освіти, єдиним дієвим інструментом є цензура. Але це дуже небезпечний інструмент, який в неправильних руках призводить до диктатури.

- У недавньому інтерв'ю ви сказали, що Україна зміниться тільки тоді, коли вибори не будуть купуватися олігархами. Парламент в першому читанні проголосував за так званий законопроєкт про деолігархізацію. Як ви вважаєте - концепція влади по боротьбі з олігархами допоможе вирішити проблему?

- Я б взагалі вважав за краще Україну майбутнього, в якій ніхто не буде купувати вибори, але якщо вибирати між олігархами і народом, то я за народ. Що стосується впливу олігархів, то в Україні постійно проблеми, тому що олігархи не можуть домовитися. І, з огляду на війну з Росією і зміни, які зараз відбуваються в світі, ми не можемо собі дозволити залишатися заручниками таких ситуативних домовленостей. Боротися зі згубним впливом олігархів можна різними шляхами: є класичний пострадянський шлях - скасувати, заборонити і посадити, і є більш цивілізовані підходи, такі як прийняття адекватної законодавчої бази для регулювання лобізму, для амністії капіталів, контролю над впливом на ЗМІ. Дії влади зараз не хочу критикувати через ранню стадію процесу, але поки це не схоже на реальні реформи. Швидше на красиву вивіску і популізм.

- Ви читали текст законопроєкту?

- Так, але особисто я б починав з закону про лобізм. Потрібно створити адекватну і прозору систему руху грошей в політиці і в ЗМІ, таке собі нове Прозорро. На даний момент депутат живе на гроші, які напевно вважає недостатніми. Можливо, і об'єктивно, тому що багато людей приходять в політику, звикнувши до певного вищого рівня життя. Давайте дамо депутату законний спосіб отримувати гроші за лобіювання чиїхось інтересів, як прийнято в світі, адже все одно він буде їх просувати. Але сам факт цього повинен бути відкритий для громадськості, якщо він бере гроші у токсичного олігарха, то люди повинні про це знати і тоді цей депутат на наступних виборах буде нести політичну відповідальність. Ходить багато чуток, що якісь народні депутати представляють інтереси, наприклад, Ігоря Коломойського. З гіпотетичним Прозорро ми будемо мати підтвердження цьому. І народ згодом знатиме, що, голосуючи за цю людину, він голосує за Коломойського. Хочеш - голосуй, хочеш - не голосуй. А зараз спроби натиснути на олігархів більше схожі на бажання отримати якісь нові домовленості з позиції сили.

- У тих же Штатах, ви добре знайомі з цією країною, функціонують закони про лобізм і все відкрито.

- Так, і це викликало ряд проблем у дуже багатьох людей з команди колишнього президента США. У того ж Руді Джуліані. Адже основне звинувачення в його бік в тому, що він лобіював інтереси певних українців, не зареєструвавшись як їх офіційний представник. У Сполучених штатах всі знають, хто чиї інтереси представляє. Якщо якийсь конгресмен або сенатор представляє інтереси великого енергетичного бізнесу, то він розуміє, що втрачає електорат, який, наприклад, за відновлювану енергетику.

- Але прийшов до влади Зеленський, новий політик, не з старої системи і тим не менш, він став вбудовуватися в старі правила.

- Тут працює той же принцип, що працює в трансформації бізнесу: коли ти приходиш радикально міняти великий бізнес, то у тебе є обмежена кількість часу до того, як на тебе нападе імунітет, в особі людей, які в компанії давно і звикли робити по-старому. Для них будь-які зміни сприймаються як загроза. Є один спосіб це перебороти - трансформація повинна відбуватися якомога далі від цих людей в просторі і часі, і її потрібно проводити швидко. Якби президент Зеленський в період з вересня по листопад 2019 року, коли працював турборежим, втілив свою візію, то ми б жили в іншій країні. А далі система просто почала завдавати удару у відповідь.

- А не втілив, тому що система почала засмоктувати?

- Суб'єктивно, мені здається, що причина швидше у відсутності візії. Колись у мене була цікава дискусія, мене, з огляду на мою режисерську освіту, покликали консультувати зйомку одного музичного кліпу, і коли режисер сильно лаявся з оператором, я запитав, у чому проблема, на що почув, що оператор не втілює його візію. Моя порада була така: відчепися від оператора і спочатку намалюй, що ти хочеш бачити в кадрі. У ситуації з приходом Зеленського у мене таке ж відчуття: за все хороше і проти всього поганого. Без конкретики, з подальшою імпровізацією по ходу п'єси. Тактика постійного гасіння пожеж - це не про візію Відсутність плану дій не дала швидко втілити реформи, а потім вже стало пізно.

- Ви вже висловлювалися про ситуацію з ковідом. Вона дуже змінила світ. Як вона змінила Україну і українців, і чи змінила взагалі?

- Деякі з цих змін просто не кидаються в очі. Наприклад, повільна смерть моно-професій. Я бачу дуже багато трагічних історій, безпосередньо пов'язаних з цим феноменом. У мене один знайомий - комерційний пілот, який заробляв за місяць 10-12 тисяч доларів, а зараз таксує в Убері.

У контексті змін, до речі, дуже важливо, як ми відреагуємо на наступну пандемію.

- А будуть наступні?

- Упевнений. І якщо ми не вивчимо уроки цієї, то наступного разу можемо заплатити за це мільйонами життів.