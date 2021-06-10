Маски знімати зарано, Україну може накрити ще одна хвиля коронавірусу, - лікар Тарас Жиравецький

Головний лікар одного з медичних центрів Львова, медичний блогер Тарас Жиравецький у бесіді з виданням "Телеграф" розповів, чи не поквапилася Україна з переходом до "зеленої" зони карантину та чи є загроза нового сплеску Covid-19.

За словами медика, насамперед варто звернути увагу на статистичні показники.

«Враховуючи ту статистику, яка подається, три дні тому в нас було 500 нових випадків на країну – це дійсно відносно мало. В сусідній Польщі так само зменшилася кількість випадків, у Словаччині, наприклад, 15 випадків за день, в Ізраїлі – 14, - каже Жиравецький. - Єдиний показник, який трохи викликає занепокоєння і настороженість, пов’язаний з госпіталізаціями».

Лікар вважає, що показник у 700 госпіталізацій за минулу добу вказує на те, що в Україні значно більше нових випадків захворювання. Жиравецький підкреслює, що до лікарень потрапляють люди із важким перебігом хвороби.

«Простих пацієнтів із ковідом не беруть до лікарні. Тож госпіталізовані – приблизно 5% від тих людей, які захворіли, якщо судити за тією статистикою, яку ми бачимо останні 1,5 роки. Тому ми розуміємо, що якщо 700 госпіталізацій множимо на 20, то виходить приблизно 14 тис. нових випадків в Україні. Так було приблизно 10-12 днів тому. Тому казати, що в нас усе настільки добре, ми не можемо», - розповів експерт.

Позаяк держава регуляторно виходить зі статистичних даних, то ті ніби дозволяють зменшити карантинні обмеження, каже лікар.

На сьогодні в Україні офіційно перехворіло на коронавірус 2,3 млн населення, а неофіційно, каже Жиравецький – приблизно до 10 млн дорослих людей. Тоді як щеплення отримали близько 1,4 млн, з яких понад 150 тис. – повторну дозу.

«Пам’ятаємо, що вакцинація не гарантує убезпечення від вірусу, а сприяє легшому перебігу хвороби. На зараження вона не впливає, - зауважив лікар. - Я не розумію, чому підмінюються поняття вакцинації та передачі вірусу. Вакцинація націлена на те, щоби в нас кількість літальних і важких випадків була меншою. Але це не про кількість нових випадків і не про зупинку поширення нових вірусів. Якщо буде поширення вірусу, то вакциновані люди ймовірно заразяться ковідом, але перенесуть у легшій формі».

За словами медика, темпи вакцинації в Україні покращилися, зросла кількість доз і число центрів вакцинації.

Лікар Жиравецький не виключає ймовірності нової хвилі коронавірусу. Але точних прогнозів про те, коли вона настане – влітку чи восени - експерти наразі дати не можуть.

«Нас може чекати ще одна хвиля, яка, сподіваємося, буде менша за останню – коли було 5000 госпіталізацій на день. Хоча як показав досвід, нова хвиля може тривати кілька місяців. Але думаю, що це буде остання хвиля, адже перехворіє ще частина населення і паралельно буде йти вакцинація. І тоді вже пандемія відступить», - прогнозує медик.

Крім того, лікар заявив про майже відсутність повторних випадків зараження коронавірусом за останні кілька місяців. Жиравецький додав, що після важкої хвилі, яку нещодавно пережила Україна, у нас з’явився досвід розгортання великої кількості ліжок, а система охорони здоров’я готова до чергових спалахів.

Медик закликає зберігати позитив, але ставитися до свого здоров’я відповідально.

«Люди, які не хворіли, коли їм зараз сказали про "зелену" зону, психологічно будуть думати, що коронавірус повністю зник, але це поки що не відповідає дійсності, - підкреслив медик. - Ми боремося за кожне життя. Людина має розуміти, якщо вона не хворіла, у зоні ризику, то немає сенсу ризикувати. І старатися поки що хоча б уникати масових заходів, бо це є найчастіша причина зараження. Це, наприклад, великі святкування - день народження, весілля».

Менш спокійними, на думку медика, можуть бути ті, хто вже переніс коронавірус і мають антитіла. Жиравецький пропонує на рівні держави врегулювати питання щодо таких людей, бо ті, за його словами, вже можуть бути більш безпечними для суспільства.

«Для них можна зменшити обмежувальні заходи в плані комунікації, але це має бути якийсь паспорт, документ. Проблема в тому, щоби на цьому не почалися зловживання. Тому поки що всі маємо носити маски, щоби навіть психологічно підтримувати цей стан і розуміти – вірус нікуди не зник», - пояснив лікар.

Крім того, Жиравецький заперечує думку про недовговічність антитіл.

«Виникають спекуляції навколо того, що антитіл є в більшості недостатньо, треба всім вакцинуватися. Але з практики моїх колег – у більшості людей, які перехворіли, антитіла присутні більше року. Інформація про те, що за три місяці антитіла зникають – фейк», - резюмував лікар.

Раніше «Телеграф» писав, що в Україні введуть "лайтовий" карантин, але продовжать його на все літо.