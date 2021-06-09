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Україна перейшла в "зелену" зону карантину: які обмеження ще залишилися (інфографіка)

Україна перейшла в "зелену" зону карантину: які обмеження ще залишилися (інфографіка)
12:34 Сьогодні Телеграф

В Україні все області перейшли в "зелену" зону, а отже ряд обмежень знято. Однак для "зеленої" зони також характерний список заборон.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Обмеження, які залишаються в "зеленій" зоні:

  • перебувати в громадських будівлях в засобах захисту,
  • масові заходи з більш ніж 50 осіб,
  • відвідувати кінотеатри та установи культури при заповненні понад 50%,
  • перевозити пасажирів, число яких більше кількості сидячих місць,
  • відвідувати освітні установи, якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів і персоналу установи,
  • дозволена робота готелів, кемпінгів і хостелів,
  • дозволена робота нічних клубів і дискотек,
  • проведення спортивних заходів із заповненою двох третин місць.

скрин

Відзначимо, що раніше робота кафе, барів, ресторанів була обмежена до 22:00. Однак, за рішенням Кабміну 2 червня закладам харчування було дозволено працювати цілодобово.

Нагадаємо, що в Україні за 24 години зареєстрували 1385 осіб з COVID-19, 756 з яких перебувають у важкому стані.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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