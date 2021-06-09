Україна перейшла в "зелену" зону карантину: які обмеження ще залишилися (інфографіка)

В Україні все області перейшли в "зелену" зону, а отже ряд обмежень знято. Однак для "зеленої" зони також характерний список заборон.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Обмеження, які залишаються в "зеленій" зоні:

перебувати в громадських будівлях в засобах захисту,

масові заходи з більш ніж 50 осіб,

відвідувати кінотеатри та установи культури при заповненні понад 50%,

перевозити пасажирів, число яких більше кількості сидячих місць,

відвідувати освітні установи, якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів і персоналу установи,

дозволена робота готелів, кемпінгів і хостелів,

дозволена робота нічних клубів і дискотек,

проведення спортивних заходів із заповненою двох третин місць.

Відзначимо, що раніше робота кафе, барів, ресторанів була обмежена до 22:00. Однак, за рішенням Кабміну 2 червня закладам харчування було дозволено працювати цілодобово.

Нагадаємо, що в Україні за 24 години зареєстрували 1385 осіб з COVID-19, 756 з яких перебувають у важкому стані.