"Став ще більш непередбачуваним": медики розповіли про нові симптоми індійського штаму коронавірусу

Медики, які зараз рятують пацієнтів з коронавірусом в Індії, виявили нові симптоми, які, на їхню думку, можуть бути пов'язані з місцевим штамом ковіда "Дельта".

Про зовсім нові прояви хвороби з посиланням на лікаря-інфекціоніста з лікарні Аполло в Ченнаї Абдула Гафура пише британське ЗМІ The Mirror.

Так, на думку медика, саме з Covid-19 пов'язані серйозні шлункові розлади, гангрени і втрати слуху, які все частіше діагностують у пацієнтів.

"Ковід став ще більш непередбачуваним", - говорить Абдул Гафур.

Разом з колегами він виділяє нові прояви індійського штаму коронавірусу: біль в животі, нудота, блювота, втрата апетиту, втрата слуху і болі в суглобах.

На жаль, саме "Дельта" зараз є домінуючим типом коронавірусу, який поширюється і в Європі.

Нагадаємо, в російській Рязані в ніч на 9 червня, близько 3:30, в реанімації для коронавірусних пацієнтів спалахнула пожежа. В результаті, загинуло три людини, багато постраждалих.