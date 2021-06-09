В реанимации коронавирусной больницы в России вспыхнул пожар, есть погибшие: фото ЧП

В российской Рязани в ночь на 9 июня, около 3:30, в реанимации для коронавирусных пациентов вспыхнул пожар. В результате, погибло три человека, еще 9 пострадали.

Об этом пишет ТАСС.

По информации российских спасателей, стихия в больнице им. Семашко распространилась на площадь в 15 квадратов. Произошло сильное задымление, в ходе которого эвакуировали 37 человек.

До приезда сотрудников МЧС выводить и вывозить тяжелых пациентов начали медсестры Елена Федорова и Злата Бурова. Первая - 27-летняя девушка - сейчас находится в больнице с ожогами 75% тела.

Сейчас на месте работают следователи. Основная причина смертельного пожара, унесшего три жизни, - замыкание в работе аппарата ИВЛ.

Напомним, появилось видео масштабнейшего пожара в России, который засняли с высоты птичьего полета.