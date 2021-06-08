350 гектаров пламени: масштабный лесной пожар в России сняли с воздуха

Второй день пожарным в Мурманской области РФ не удается потушить лесной пожар. Разгоревшись от непотушенного костра, за сутки он распространился на 350 гектаров.

7 июня утром от учреждения "Мурманская база авиационной охраны лесов" поступило сообщение о том, что недалеко от озера, между Ковдорским и Кольским районами, было обнаружено крупное возгорание. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на сотни километров. К тушению было привлечено 38 человек региональной авиационной охраны лесов. По состоянию на утро 8 июня пожар удалось локализовать с трех сторон. Проблемной остается только западная часть, так как там до сих пор не получается потушить отдельные очаги огня.

Известно, что природоохранная прокуратура начала процессуальную проверку по факту этого пожара. На данный момент невозможно произвести оценку ущерба, нанесенному природе из-за возгорания. Но, по информации из пресс-службы МЧС России по Мурманской области, на 100 гектарах, затронутых огнем, пожар верховой. Глава области – Андрей Чибис лично контролирует проведение проверки и результаты обещает в кратчайшее время.

Сейчас в России сохраняется высокий клас пожарной опасности, в Печенегском округе, Кольском и Терском районе - пятый, на других территориях региона – четвертый. Ещё несколько дней назад синоптики предупреждали жителей Мурманской области РФ о возможности возникновения лесных пожаров, МЧС рекомендовало не проводить длительные экспедиции в лес и просило не разводить костер.

Напомним, ранее в Армении больше недели не могли потушить масштабный пожар на мусорной свалке.