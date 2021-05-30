В Армении вторую неделю не могут потушить пожар на мусорной свалке: зрелищное видео с воздуха

В Армении в городе Масис на мусорной свалке сотрудники МЧС уже девять дней не могут потушить пожар. В сети показали видео с места событий.

Об этом 30 мая сообщили пресс-службе МЧС Армении.

Сообщается, что в 9:45 утра на место пожаров выдвинулась одна боевая бригада для продолжения тушения возгорания.

Отметим, пожар начался на свалке 22 мая. На место инцидента сразу же прибыли две боевые бригады спасателей.

Позже было установлено, что на площади 2 гектаров горит мусор. К работе по ликвидации возгорания привлекли 2 гусеничных трактора и 1 водовоз.

Кадры с места пожара:

Напомним, что 29 мая через 4 дня после завершения извержения вулкана Ньирагонго, в Демократической республике Конго начал извергаться вулкан Мурара, расположенный на склоне другого вулкана Ньямлагира