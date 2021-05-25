Скачать
Вторник, 25.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Фанат Лукашенко, который "ничего не должен Зеленскому": почему нардеп-изгой Шевченко слишком многое себе позволял
Фанат Лукашенко, который "ничего не должен Зеленскому": почему нардеп-изгой Шевченко слишком многое себе позволял
Итоги дня 24 мая: над Беларусью перестают летать иностранные самолеты, скандального нардепа исключили из "Слуги народа"
Итоги дня 24 мая: над Беларусью перестают летать иностранные самолеты, скандального нардепа исключили из "Слуги народа"
Журналисты узнали, откуда появилась "труба Медведчука" (видео)
Журналисты узнали, откуда появилась "труба Медведчука" (видео)
Как можно попасть в Украину из России в обход Минска: маршруты и цены
Как можно попасть в Украину из России в обход Минска: маршруты и цены

"Проклинаю этот день": женщина трагически потеряла мужа под лавой извергающегося вулкана в ДР Конго

"Проклинаю этот день": женщина трагически потеряла мужа под лавой извергающегося вулкана в ДР Конго
05:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго, которое началось в субботу, 22 мая, унесло жизни по меньшей мере 15 человек и заставило тысячи людей искать убежища в соседней Руанде. В воскресенье извержение завершилось и люди смогли вернуться домой, чтобы оценить ущерб. 

Как передает BBC, одна из жительниц соседнего города Гома потеряла в трагедии своего мужа, который сгорел заживо в собственном доме. 

"Я сказала себе: я не могу идти одна, мы поженились и к лучшему, и к худшему. Я вернулась, чтобы хотя бы попытаться вытащить его, но не смогла. Я убежал, и он сгорел внутри. Я не знаю, что делать. Я проклинаю этот день", - рассказала 68-летняя Эрнестин Кабуо. 

В Гоме проживает около 670 тысяч человек, многие из них ищут пропавших родных и близких. Сообщается о том, что около 170 детей пропали без вести. 

Из 15 зарегистрированных погибших, 9 погибли в ДТП во время попыток покинуть город. Еще четверо погибли при попытке сбежать из тюрьмы, а двое сгорели в лаве. 

Поток лавы остановился в районе Бухене, уничтожив сотни домов, включая большие здания. Также лава накрыла дорогу к городу Бени, тем самым отрезав его от ключевого сухопутного пути снабжения. Впрочем, городской аэропорт остался нетронут. 

 

Помимо того, от стихийного бедствия пострадали 17 деревень и разрушены 3 медцентра, а также начальная школа и водопровод.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 299

Все по теме:

Вулкан, ДРК, Стихийное бедствие, Демократическая республика Конго, Ньирагонго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин в памперсе? Фото и видео со встречи президента РФ насмешили сеть
02 Новые оправдания Беларуси удивили даже российских пропагандистов (шутки и мемы)
03 Любит женщин постарше и ничего не имеет против геев: что известно про ориентацию победителя "Евровидения"
04 Российский депутат прославился в сети, сняв на видео "тройничок" с женой и девочкой-подростком
05 Употреблял или нет: появились результаты теста на наркотики победителя "Евровидения-2021"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Штормовая волна накатила&quot;: по центру Одессы течет огромная &quot;река&quot; (видео)
"Штормовая волна накатила": по центру Одессы течет огромная "река" (видео)
&quot;Проклинаю этот день&quot;: женщина трагически потеряла мужа под лавой извергающегося вулкана в ДР Конго
"Проклинаю этот день": женщина трагически потеряла мужа под лавой извергающегося вулкана в ДР Конго
Лава вулкана Ньирагонго накрыла дома в Гоме, а до аэродрома не дошла всего каких-то 800 метров (видео)
Лава вулкана Ньирагонго накрыла дома в Гоме, а до аэродрома не дошла всего каких-то 800 метров (видео)
Какой праздник 25 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 25 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь