"Проклинаю этот день": женщина трагически потеряла мужа под лавой извергающегося вулкана в ДР Конго

Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго, которое началось в субботу, 22 мая, унесло жизни по меньшей мере 15 человек и заставило тысячи людей искать убежища в соседней Руанде. В воскресенье извержение завершилось и люди смогли вернуться домой, чтобы оценить ущерб.

Как передает BBC, одна из жительниц соседнего города Гома потеряла в трагедии своего мужа, который сгорел заживо в собственном доме.

"Я сказала себе: я не могу идти одна, мы поженились и к лучшему, и к худшему. Я вернулась, чтобы хотя бы попытаться вытащить его, но не смогла. Я убежал, и он сгорел внутри. Я не знаю, что делать. Я проклинаю этот день", - рассказала 68-летняя Эрнестин Кабуо.

В Гоме проживает около 670 тысяч человек, многие из них ищут пропавших родных и близких. Сообщается о том, что около 170 детей пропали без вести.

Из 15 зарегистрированных погибших, 9 погибли в ДТП во время попыток покинуть город. Еще четверо погибли при попытке сбежать из тюрьмы, а двое сгорели в лаве.

Поток лавы остановился в районе Бухене, уничтожив сотни домов, включая большие здания. Также лава накрыла дорогу к городу Бени, тем самым отрезав его от ключевого сухопутного пути снабжения. Впрочем, городской аэропорт остался нетронут.

Drone footage shows smoking lava from the volcanic eruption of Mount Nyiragongo in eastern Congo that has reportedly destroyed hundreds of homes. https://t.co/627rxkpxym pic.twitter.com/fcwFoGGkmd — ABC News (@ABC) May 24, 2021

Помимо того, от стихийного бедствия пострадали 17 деревень и разрушены 3 медцентра, а также начальная школа и водопровод.