"Проклинаю этот день": женщина трагически потеряла мужа под лавой извергающегося вулкана в ДР Конго

Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго, которое началось в субботу, 22 мая, унесло жизни по меньшей мере 15 человек и заставило тысячи людей искать убежища в соседней Руанде. В воскресенье извержение завершилось и люди смогли вернуться домой, чтобы оценить ущерб.

Как передает BBC, одна из жительниц соседнего города Гома потеряла в трагедии своего мужа, который сгорел заживо в собственном доме.

"Я сказала себе: я не могу идти одна, мы поженились и к лучшему, и к худшему. Я вернулась, чтобы хотя бы попытаться вытащить его, но не смогла. Я убежал, и он сгорел внутри. Я не знаю, что делать. Я проклинаю этот день", - рассказала 68-летняя Эрнестин Кабуо.

В Гоме проживает около 670 тысяч человек, многие из них ищут пропавших родных и близких. Сообщается о том, что около 170 детей пропали без вести.

Из 15 зарегистрированных погибших, 9 погибли в ДТП во время попыток покинуть город. Еще четверо погибли при попытке сбежать из тюрьмы, а двое сгорели в лаве.

Поток лавы остановился в районе Бухене, уничтожив сотни домов, включая большие здания. Также лава накрыла дорогу к городу Бени, тем самым отрезав его от ключевого сухопутного пути снабжения. Впрочем, городской аэропорт остался нетронут.

#Goma are now evacuating as a precaution. #Nyiragongo #VolcanicEruption pic.twitter.com/1DN9xbaAbs

Drone footage shows smoking lava from the volcanic eruption of Mount Nyiragongo in eastern Congo that has reportedly destroyed hundreds of homes. https://t.co/627rxkpxym pic.twitter.com/fcwFoGGkmd

— ABC News (@ABC) May 24, 2021