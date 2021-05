Люди возвращаются на выжженную пустошь: фото и видео, что осталось после извержения вулкана в ДР Конго

В субботу, 22 мая, на востоке Демократической Республики Конго проснулся один из самых активных вулканов Африки Ньирагонго и выбросил потоки лавы по направлению близлежащего города Гомы.

К воскресенью извержение закончилось и теперь местные жители возвращаются в частично разрушенный город.

Кадрами последствий извержения поделились пользователи сети Твиттер.

Как видно на видео, снятом с вертолета, лава все же добралась до Гомы и причинила там заметные разрушения.

Here is the aerial view of how volcanic eruption at mount Nyiragongo has taken over larger number commercial settlements in Goma City east DR Congo.#EruptionNyiragongo @8bit_HORIJUN @ipodstyle pic.twitter.com/RFnTTDXHr4

— katwesigye amon (@KatwesigyeAmon) May 23, 2021