Люди бегут в панике: в ДР Конго проснулся один из самых активных вулканов Африки (видео)

На востоке Демократической республики Конго (ДРК) проснулся вулкан Ньирагонго.

Апокалиптические кадры разлетелись по сети.

В телеграм-канале LIFESHOT пишут, что в ближайшем к вулкану городе Гома, который находится примерно в 15 км от жерла, отключено электричество, а люди в панике покидают свои дома.

Вулкан Ньирагонго считается одним из самых активных на континенте. На него и соседний вулкан Ньямлагира приходится около 40% всех зафиксированных извержений в Африке.

Mt. Nyiragongo in Goma, (eastern) DRC erupts as we speak. What a crazy volcano... pic.twitter.com/MYodnf98WU

— Martin L. Kalere(@Kalereops) May 22, 2021