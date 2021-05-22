Люди бегут в панике: в ДР Конго проснулся один из самых активных вулканов Африки (видео)

На востоке Демократической республики Конго (ДРК) проснулся вулкан Ньирагонго.

Апокалиптические кадры разлетелись по сети.

В телеграм-канале LIFESHOT пишут, что в ближайшем к вулкану городе Гома, который находится примерно в 15 км от жерла, отключено электричество, а люди в панике покидают свои дома.





Вулкан Ньирагонго считается одним из самых активных на континенте. На него и соседний вулкан Ньямлагира приходится около 40% всех зафиксированных извержений в Африке.

Mt. Nyiragongo in Goma, (eastern) DRC erupts as we speak. What a crazy volcano... pic.twitter.com/MYodnf98WU — Martin L. Kalere(@Kalereops) May 22, 2021

Лава Ньирагонго содержит в себе большое количество силикатов, а потому отличается высокой текучестью. Поток может двигаться по склону со скоростью в 100 км/ч.

В 1977 внезапный выброс лавы уничтожил соседние деревни и убил более 70 человек. А в 2002 году извержение привело к разрушению около 13% Гомы, тогда от отравления ядовитыми газами умерло около 245 человек и около 120 тысяч потеряли свои дома.

Напомним, ранее на Сицилии проснулся вулкан Этна.