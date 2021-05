Облако дыма поднялось на километр: в Италии проснулся самый высокий активный вулкан Европы (видео)

Один из самых активных вулканов Европы вновь решил напомнить о себе.

Как сообщает итальянское издание ANSA, в ночь на 21 мая вулкан Этна выбросил в воздух столб пепла высотой около километра и изрыгнул потоки лавы.

Пеплом накрыло близлежащие городки и деревни на южных склонах, также частицы долетали и до города Катания, но в этот раз аэропорт решили не закрывать.

Another night lit by glowing lava fountains from #Etna's Southeast Crater, 21 May 2021. Similar to, but slightly shorter and more intense than the previous paroxysm. Listen to the original sound: many detonations, and windows and doors rattling from infrasonic pressure waves. pic.twitter.com/r7I9a7i4q8

— Boris Behncke (@etnaboris) May 21, 2021