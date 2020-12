Вулкан Этна ожил и выбросил лаву с пеплом: очевидцы показали фото и видео

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна. Вулканическая активность из юго-восточного кратера Этны была впервые зарегистрирована в воскресенье в 21.20, и в течение получаса интенсивность взрыва увеличилась со средней до высокой.

Об этом сообщает The Sun.

По данным Консультативного центра по вулканическому пеплу Тулузы, из кратера образовались лавовые фонтаны высотой до 100 метров, а плотный шлейф пепла поднялся примерно до 5 км.

Местные СМИ сообщают о трех пирокластических потоках — это смесь обломков пород, вулканических газов и пепла. Над близлежащими деревнями выпадает пепел.

A few moments of the second short episode of Strombolian activity culminating in lava fountaining at #Etna's Southeast Crater during the night of 13-14 December 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT

— Boris Behncke (@etnaboris) December 14, 2020