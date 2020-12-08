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Самый высокий вулкан Евразии выбросил потоки лавы (видео)

Самый высокий вулкан Евразии выбросил потоки лавы (видео)
Обновлено 19:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На Камчатке самый высокий вулкан Евразии начал извергать потоки лавы. 

Согласно сообщению местной геофизической службы, вулкан Ключевской проснулся 8 декабря, около 6:30 по местному времени (20:30 7 декабря по Киеву). 

За несколько часов, поток лавы прошел около 1,5 километров, а перед этим вулкан выбросил столб пепла на высоту около 6 километров.

 
 
 
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Публикация от Геофизическая служба Камчатки (@kbgsras)

 

Ученые предполагают, что  произошло обрушение южной кромки кратера. 

Первую активность в 2020 году Ключевской продемонстрировал еще 4 октября, тогда он тоже выбросил поток лавы. По прогнозам специалистов, его извержение должно было прекратиться спустя месяц, но оно продолжается до сих пор. 

Вулкан достигает в высоту 4 800 метров, его возраст оценивается в 7 тысяч лет. 

Как сообщалось ранее, в конце ноября в Индонезии проснулся вулкан Левотоло.

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Россия, Камчатка, Вулкан.

Автор:

Телеграф
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