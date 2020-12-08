Самый высокий вулкан Евразии выбросил потоки лавы (видео)

На Камчатке самый высокий вулкан Евразии начал извергать потоки лавы.

Согласно сообщению местной геофизической службы, вулкан Ключевской проснулся 8 декабря, около 6:30 по местному времени (20:30 7 декабря по Киеву).

За несколько часов, поток лавы прошел около 1,5 километров, а перед этим вулкан выбросил столб пепла на высоту около 6 километров.

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Ученые предполагают, что произошло обрушение южной кромки кратера.

Первую активность в 2020 году Ключевской продемонстрировал еще 4 октября, тогда он тоже выбросил поток лавы. По прогнозам специалистов, его извержение должно было прекратиться спустя месяц, но оно продолжается до сих пор.

Вулкан достигает в высоту 4 800 метров, его возраст оценивается в 7 тысяч лет.

Как сообщалось ранее, в конце ноября в Индонезии проснулся вулкан Левотоло.