В небо поднялся огромный столб пепла: в Индонезии началось извержение вулкана (видео)

В Индонезии на южном острове Лембата после восьмилетнего "молчания" проснулся вулкан Левотоло.

Первые в этом году выбросы произошли 27 ноября, тогда столб пепла поднялся на высоту около 500 метров. Согласно предупреждениям местных властей, зона безопасности была установлена на расстоянии 2 километров от вулкана.

В воскресенье, 29 ноября, произошел основной взрыв. Согласно данным TheGuardian, дым и пепел поднялись на высоту до 4 километров, из-за чего местные власти закрыли воздушное пространство для полетов.

Жителям рекомендовали держаться от эпицентра на расстоянии не менее четырех километров.

В последний раз взрыв вулкана Левотоло произошел в январе 2012 года.

Как сообщалось ранее, 16 ноября в Италии на небольшом острове к северу от Сицилии проснулся вулкан Стромболи.