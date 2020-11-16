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Вблизи Сицилии проснулся вулкан: появились фото и видео

Вблизи Сицилии проснулся вулкан: появились фото и видео
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

В одном из кратеров действующего вулкана Стромболи утром в понедельник, 16 ноября, прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщила итальянская газета Il Mattino.

Вулкан расположен на одноименном небольшом острове в Тирренском море к северу от Сицилии. По информации издания, он выбросил столб пепла высотой свыше 100 м, который осел на территории близлежащих населенных пунктов. По предварительной информации, пострадавших нет.

В данный момент эксперты пристально наблюдают за активностью проснувшегося вулкана.

 
 
 
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Публикация от Elena Lusuardi (@elelusu)

 
 
 
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Публикация от Valeria Buccini (@valeriabuccini)

В Гватемале бушует вулкан: впечатляющее извержение сняли на видео

Отметим, вулкан Стромболи имеет три кратера. В июле 2019 года в результате извержения вулкана один человек погиб, еще трое отделались легкими травмами. Последнюю крупную его активность зафиксировали в 2009 году.

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Все по теме:

Италия, Взрыв, Сицилия, Кратеры, Стромболи.

Автор:

Телеграф
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