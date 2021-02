Самый активный вулкан Европы "Этна" извергается с новой силой (видео)

1 февраля вулкан Этна снова спровоцировал извержение.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Там также поделились видео с ночных кадров снятых на специальные камеры наблюдения, расположенные на безопасном расстоянии.

Согласно предоставленным данным, из жерла еще активнее начала вытекать лава. А в небо выбрасываются тучи пепла.

Этна является самым высоким и активным вулканом Европы, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Он проснулся более недели назад. К счастью, от его активности не пострадал еще ни один человек.

Извергаться вулкан начал еще 13 декабря 2020 года - фонтаны лавы и искры были хорошо видны в темноте, разглядеть их смогли жители близлежащих населенных пунктов.

Фото самого вулкана также выкладывали очевидцы:

PICTURES: Mount Etna in Italy, one of Europe's most active volcanoes, erupted in spectacular fashion on Saturday. Here are some of the most stunning images and videos from the eruption. https://t.co/MPzjfjQCCF pic.twitter.com/pFKOvooHQ1

— Getaway Magazine (@GetawayMagazine) February 1, 2021