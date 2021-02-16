Потоки лавы и огромный столб дыма: вулкан Этна проснулся и парализовал работу аэропорта на Сицилии (видео)

В Италии, на острове Сицилия, вулкан Этна, который считается одним из самых активных вулканов Европы, начал извергать потоки лавы.

Кадры извержения разлетелись по сети.

По сообщению итальянского агентства АНСА, пепел выбросило на высоту в более одного километра.

Несмотря на то, что вулканологи не считают, что на данный момент есть какая-либо угроза для близлежащих поселений, аэропорт города Катания все равно отменил отправку и прием всех рейсов.

Расположенный на острове Сицилия вулкан Этна довольно часто проявляет активность. Так в декабре 2020 года он выбросил лавовые фонтаны высотой около сотни метров.

После этого ситуация успокоилась вплоть до 1 февраля, когда вулкан вновь напомнил о себе масштабным выбросом лавы и пепла.