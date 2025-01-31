Родилась в Донецке, а теперь зарабатывает кровавые рубли: что говорит о войне актриса "Не родись красивой" Громова

Играет на российской сцене, забыв о своем оккупированном РФ городе

Немало украинцев сыграли в популярном когда-то сериале "Не родись красивой". Ранее мы писали о киевлянке Ольге Ломоносовой, а теперь расскажем о дончанке Ксении Громовой.

Родилась актриса 1 декабря 1975 в семье отца-шахтера. В детстве увлекалась спортивной гимнастикой, а окончив 9 школьный клас, направилась покорять московский ГИТИС. Тогда девушка не поступила из-за отсутствия аттестата зрелости.

В 1997 году Громова окончила Школу-студию МХАТ. После этого она работала в различных театрах, включая Новый Московский драматический театр и театр под руководством Армена Джигарханяна (умер 14 ноября 2020 года). Спустя год дончанка начинает сниматься в кино и телесериалах. К слову, в "Не родись красивой" Ксения Громова сыграла секретаршу пиарщицы Юлианы — Эльвиру.

Ксения Громова в сериале "Не родись красивой"

В 2009 году Ксения Громова получила российскую премию "ТЭФИ" в номинации "Исполнительница женской роли в телевизионном фильме/сериале" за роль в фильме "Мой муж — гений".

Личная жизнь Ксении Громовой

Была замужем дважды. Первым мужем Громовой был москвич, специалист в полиграфическом дизайне Павел. Их отношения не выдержали бытовых трудностей, а конец браку положил роман Ксении с режиссером, о котором она призналась супругу. Позже Павел умер от оторвавшегося тромба в возрасте 45 лет.

В 2014 году актриса во второй раз вышла замуж за Александра, который помогал ее матери переехать в страну-агрессоршу после смерти отца Ксении в 2007 году. У Громовой нет детей.

Что говорит о войне Ксения Громова

Уроженка Донецка молчит о вторжении России в Украину. Ксения Громова продолжает зарабатывать кровавые рубли, развлекая россиян на театральной сцене и широких экранах в кино.

Напомним, что недавно в Москве скончался актер Игорь Янковский. 26 января прошла церемония прощания с племянником Олега Янковского.