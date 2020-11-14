Стало известно о причине смерти Джигарханяна

Утром 14 ноября в одной из московских больниц скончался известный российский актер Армен Джигарханян.

Изначально предполагалось, что смерть мужчины наступила в результате почтенного возраста. Теперь из близкого окружения Джигарханяна сообщается, что у актера отказали почки, передает МК.

Армен Борисович в последние годы не единожды был госпитализирован в медучреждения. В 2016 году актер жаловался на непонятный дискомфорт в области сердца. Тогда он некоторое время пробыл в кардиологии.

Позже, 5 марта, Джигарханяна госпитализировали в Институт скорой помощи им. Склифосовского, где он провел курс интенсивной терапии.

В 2018 году актер снова попал в больницу. Причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. Тоже случилось и в 2019 году, когда Джигарханян попал в реанимацию.

Ранее "Телеграф" писал, как выглядел Армен Джигарханян в последние годы жизни. Напомним, что актеру 3 октября исполнилось 85 лет.

Похоронят актера во вторник, 17 ноября, в Москве на Ваганьковском кладбище, где также покоится его дочь.