СМИ: Армена Джигарханяна срочно госпитализировали в Москве

Новости шоу бизнеса:Российский актер сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

По сообщениям российских СМИ, известного артиста Армена Джигарханяна срочно госпитализировали в одну из столичных московских клиник. Кроме этого оговаривается, что в данный момент 84-летний мужчина находится в реанимации.

Причиной госпитализации называют обострение заболеваний, которые проявились в результате затяжной пневмонии.

Можно ли надеется на скорое выздоровления Армена Джигарханяна - пока не оглашается.

Напомним, что в августе этого года российскому актеру поставили кардиостимулятор. Тогда врачи отпустили мужчину домой, где он постепенно восстанавливался и проходил необходимую терапию.