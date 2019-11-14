СМИ: Армена Джигарханяна срочно госпитализировали в Москве

По сообщениям российских СМИ, известного артиста Армена Джигарханяна срочно госпитализировали в одну из столичных московских клиник. Кроме этого оговаривается, что в данный момент 84-летний мужчина находится в реанимации.
Причиной госпитализации называют обострение заболеваний, которые проявились в результате затяжной пневмонии.
Можно ли надеется на скорое выздоровления Армена Джигарханяна - пока не оглашается.
Напомним, что в августе этого года российскому актеру поставили кардиостимулятор. Тогда врачи отпустили мужчину домой, где он постепенно восстанавливался и проходил необходимую терапию.