Каким был Армен Джигарханян в молодости и перед смертью (фото)

Армена Джигарханяна называли одним из самых снимаемых в российском кинопроизводстве. Он был легендой советского кино, на работах которого выросло не одно поколение зрителей.
Актера боготворила публика. Как в театре, так и на экранах он смешил и удивлял. Ушел из жизни 14 ноября, но оставил о себе только хорошие воспоминания.
За свою долгую жизнь Армен Джигарханян исполнил более чем 250 ролей в кино- и телефильмах.
Как Джигарханян менялся за годы своей кинокарьеры - "Телеграф" проследил за его наиболее известными работами:
"Новые приключения неуловимых" (1968)
"Корона Российской империи, или Снова неуловимые" (1971)
"Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975)
"Гикор" (1982)
"Биндюжник и король" (1989)
"Снайпер" (1991)
"Ширли-мырли" (1995)
"32 декабря" (2004)
"Руд и Сэм" (2007)
"12 месяцев" (2013)
К сожалению, в последние годы Армен Джигарханян практически не снимался. Артист озвучивал фильмы, участвовал в документалках, а также руководил Московским драматическим театром.
Напомним, ранее ушел из жизни известный сатирик Михаил Жванецкий - его знаменитые высказывания в материалах "Телеграфа".