Каким был Армен Джигарханян в молодости и перед смертью (фото)

Армена Джигарханяна называли одним из самых снимаемых в российском кинопроизводстве. Он был легендой советского кино, на работах которого выросло не одно поколение зрителей.

Актера боготворила публика. Как в театре, так и на экранах он смешил и удивлял. Ушел из жизни 14 ноября, но оставил о себе только хорошие воспоминания.

За свою долгую жизнь Армен Джигарханян исполнил более чем 250 ролей в кино- и телефильмах.

Как Джигарханян менялся за годы своей кинокарьеры - "Телеграф" проследил за его наиболее известными работами:

"Новые приключения неуловимых" (1968)

"Корона Российской империи, или Снова неуловимые" (1971)

"Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975)

"Гикор" (1982)

"Биндюжник и король" (1989)

"Снайпер" (1991)

"Ширли-мырли" (1995)

"32 декабря" (2004)

"Руд и Сэм" (2007)

"12 месяцев" (2013)

К сожалению, в последние годы Армен Джигарханян практически не снимался. Артист озвучивал фильмы, участвовал в документалках, а также руководил Московским драматическим театром.

Напомним, ранее ушел из жизни известный сатирик Михаил Жванецкий - его знаменитые высказывания в материалах "Телеграфа".