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Каким был Михаил Жванецкий: биография и мудрые цитаты писателя

Каким был Михаил Жванецкий: биография и мудрые цитаты писателя
Обновлено 18:10 Сегодня Телеграф Фото: instagram Михаила Жванецкого

В пятницу, 6 ноября 2020 года на 87 году жизни умер известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Он был талантливым одесситом, писателем, юмористом, популярным исполнителем собственных сочинений. Выступления Жванецкого всегда отличались настоящим одесским юмором и аллегорической подачей материала. Михаил Жванецкий являлся одним из немногих, кому удавалось придать мысли лаконичную, саркастичную и абсолютно завершенную форму.

Родился будущий юморист 6 марта 1934 года в Одессе. Его родители были врачами.

Маленький Михаил Жванецкий с родителями - Раисой Яковлевой и Эммануилом Моисеевичем

В 1956 году окончил Одесский институт инженеров морского флота. Во время учебы принимал участие в самодеятельности, начал писать и исполнять первые монологи и миниатюры.

Во время гастролей в 1963 году познакомился с выдающимся юмористом и режиссеров Аркадием Райкиным, с которым в 1969 году поставил программу под названием "Светофор". Также работал совместно с Романом Карцевым и Виктором Ильченко.

Получив опыт, Жванецкий решил уйти с театра Райкина и начать работать самостоятельно. Наибольшую славу сатирик обрел, когда выступал в Московском театре "Эрмитаж". Также работал в Одесской филармонии.

Жизнь коротка. Нужно уметь уходить из плохого фильма: пронзительный монолог Жванецкого

В 1988 году основал Московский театр миниатюр в структуре Москонцерта, в котором был руководителем до самой смерти.

В октябре этого года стало известно, что Михаил Жванецкий прекращает творческую деятельность и выступления, поскольку это ему уже было не под силу.

"Телеграф" вспомнил самые лучшие высказывания писателя, который всегда ко всему относился с неподдельным юмором:

Ранее "Телеграф" писал, как отреагировали на смерть Михаила Жванецкого его коллеги, друзья, а также президент Украины Владимир Зеленский.

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Биография, Михаил Жванецкий.

Автор:

Телеграф
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