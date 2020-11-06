Его уход - огромная потеря: реакция сети на смерть Михаила Жванецкого

На 87-м году жизни скончался народный артист Украины и России, писатель-сатирик и артист Михаил Жванецкий.

Новость о его кончине моментально разлетелась по сети. Многие представители как украинского, так и российского шоу-бизнеса, да и не только шоу-бизнеса, уже отдали дань великому артисту.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева на своей странице в Инстаграм почтила память юмориста. «Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце» - написала артистка.

Максим Галкин опубликовал архивное видео с монологом Михаила Жванецкого. Артист поблагодарил сатирика за творчество и пожелал его родным сил.

Украинский депутат Алексей Гончаренко на своем телеграмм-канале поблагодарил Жванецкого за Одессу.

Бизнесмен, глава наблюдательного совета крупного алкогольного холдинга Global Spirit, Евгений Черняк также не обошел новость стороной.

Многие украинские журналисты, узнав о смерти великого писателя, также отдали дань памяти талантливейшему одесситу.

Поклонники творчества Михаила Михайловича в комментариях оставляют свои соболезнования, отмечая, что Жванецкий был гением и великим артистом.

Кто еще почтил память великого артиста:

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