Его уход - огромная потеря: реакция сети на смерть Михаила Жванецкого

На 87-м году жизни скончался народный артист Украины и России, писатель-сатирик и артист Михаил Жванецкий.
Новость о его кончине моментально разлетелась по сети. Многие представители как украинского, так и российского шоу-бизнеса, да и не только шоу-бизнеса, уже отдали дань великому артисту.
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева на своей странице в Инстаграм почтила память юмориста. «Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце» - написала артистка.
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Вот и все.Ты ушёл от нас навсегда.Невосполнимая утрата.Друг мой,ты незабываем.Ты всегда в моем сердце.#Жванецкий#гений умер.
Максим Галкин опубликовал архивное видео с монологом Михаила Жванецкого. Артист поблагодарил сатирика за творчество и пожелал его родным сил.
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Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло. Светлая память, Миша дорогой! Соболезнования родным, Наташа, Дима, держитесь!
Украинский депутат Алексей Гончаренко на своем телеграмм-канале поблагодарил Жванецкого за Одессу.
Бизнесмен, глава наблюдательного совета крупного алкогольного холдинга Global Spirit, Евгений Черняк также не обошел новость стороной.
Многие украинские журналисты, узнав о смерти великого писателя, также отдали дань памяти талантливейшему одесситу.
Поклонники творчества Михаила Михайловича в комментариях оставляют свои соболезнования, отмечая, что Жванецкий был гением и великим артистом.
Кто еще почтил память великого артиста:
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ВЫ НАВСЕГДА СО МНОЙ, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ! #МихаилЖванецкий #Жванецкий #ЖванецкийГений
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Михал Михалыч улыбается. Мы скорбим, но улыбаемся. Он не одобрил бы, наверняка, дешевых од и до вдохновлённых правительственных речей. Я знаю Вас с моих 16, а в 39 Вы перевернули мою жизнь одной точной фразой: «Тебе никто не нужен, ты сама всё напишешь». Это касалось исключительно монологов для концертов. И Вы были правы. Восхищаюсь. Не отпуская из мозга, не опускаю ладони, аплодирую ...
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