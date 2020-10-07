Михаил Жванецкий про Путина, Украину и жизнь: лучшие выступления сатирика на видео

На счету Жванецкого множество престижных премий, знаменитых выступлений и работ, звания Народного артиста России и Украины.

Знаменитый российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий в возрасте 86 лет решил завершить свою карьеру и уйти со сцены.

Об этом вечером 7 октября проинформировал его представитель.

Михаил Михайлович Жванецкий является русским писателем-сатириком и исполнителем собственных литературных произведений, а также киносценаристом, телеведущим и актером. Он еврей, родился в Одессе в 1934 году, и прославился именно благодаря своему специфическому "одесскому юмору".

Получил звание Народного артиста Украины в 1999 году, а с 2012 - стал Народным артистом в России. Лауреат Премии Президента РФ в 2002 году. Член Российского Еврейского Конгресса.

Жванецкий открыто осуждал аннексию Крыма и оккупацию Донбасса Россией, ввиду чего состоит в "Белом списке" украинского Минкульта среди прочих деятелей культуры, которые поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией.

На счету сатирика множество известных шутливых монологов.

Среди прочего, в рамках своих выступлений он высказывался о президенте РФ Владимире Путине и Украине:

Топ ярких моментов из выступлений Жванецкого:

"Деньги есть, а времени нет"

"Кто я такой чтоб не пить?"

"Софья Генриховна!"

"О здоровом образе жизни"

"Без мозгов"

Лучшие монологи Михаила Жванецкого: