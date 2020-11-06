Умер Михаил Жванецкий

6 ноября 2020 года скончался известнейший сатирик Михаил Жванецкий. Писателю было 86 лет. Эту трагическую новость сообщил телеграмм-канал Mash.

Причина смерти артиста - пока неизвестна.

Информацию о смерти сатирика подтвердил его директор Олег Сташкевич. Родственники Михаила Михайловича пока никак не комментируют трагедию.

Михаил Михайлович Жванецкий – писатель-сатирик, автор книг и искрометных миниатюр, обладатель высоких наград, престижных званий и просто талантливый одессит. Многие его знаменитые фразы стали признанными афоризмами.

Михаил Маньевич Жванецкий появился на свет 6 марта 1934 года в семье врачей из Одессы. Школьные годы будущего писателя прошли в уютном еврейском дворике, что позволило в дальнейшем создавать неподражаемые по колориту монологи.

7 октября 2020 года Михаил Жванецкий объявил, что завершает карьеру и уходит со сцены. Причиной этого стало ухудшение здоровья артиста.

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