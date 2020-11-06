Зеленский отреагировал на смерть Жванецкого

В пятницу, 6 ноября, ушел из жизни Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на смерть писателя.

Так, на своей официальной странице в Twitter Зеленский написал, что он был большим поклонников творчества российского сатирика: "Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я - среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью".

"Телеграф" писал, как отреагировали на смерть Жванецкого его друзья и коллеги.