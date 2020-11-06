Жизнь коротка. Нужно уметь уходить из плохого фильма: пронзительный монолог Жванецкого

6 ноября ушел из жизни талантливый одессит, народный артист Украины и России, писатель, сатирик, юморист Михаил Михайлович Жванецкий.

Артиста без преувеличения можно считать классиком современности. Его монологи разлетаются на цитаты - они настолько точно характеризуют жизнь, что, кажется, что их придумал сам народ.

Михаил Михайлович мог парой короткий фразами сказать то, что другие не выразят и при помощи тысячи слов.

Одним из самых пронзительных и душещипательных текстов является монолог «Жизнь коротка». Небольшим текстом писатель сумел передать самое главное.

Также, "Телеграф" предлагает посмотреть последнее выступление юмориста в Киеве, а также подборку лучших выступлений Михаила Жванецкого.