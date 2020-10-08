Какими были последние выступления Жванецкого в Киеве и на ТВ (видео)

Концерт в Октябрьском дворце прошел 16 марта 2019 года.
Последний концерт Жванецкого в Киеве:
С 2002 года Жванецкий выпускал ежемесячную программу "Дежурный по стране". Программа практически не поддавалась цензуре, а потому в ней частенько можно было услышать критику в сторону российских властей.
В программе Жванецкий зачитывал авторские монологи о событиях в России и за рубежом, после этого свою точку зрения высказывал соведущий.
Последний выпуск шоу вышел 1 декабря 2019 года.
Как известно, в возрасте 86 лет знаменитый российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий объявил о завершении карьеры.
Известно, что более года назад он получил травму руки. По всей видимости, именно она и стала причиной того, что Жванецкий уходит со сцены.