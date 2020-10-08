Скачать
Четверг, 08.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Степанакерт опустел, много новых убитых: карта боев и последние вести о войне за Нагорный Карабах
Степанакерт опустел, много новых убитых: карта боев и последние вести о войне за Нагорный Карабах
Киев накрыло смогом: что случилось и как задымленная столица выглядит на фото
Киев накрыло смогом: что случилось и как задымленная столица выглядит на фото
Стало известно, почему Михаил Жванецкий ушел со сцены
Стало известно, почему Михаил Жванецкий ушел со сцены
Франция растоптала Украину в товарищеском матче (видео)
Франция растоптала Украину в товарищеском матче (видео)

Какими были последние выступления Жванецкого в Киеве и на ТВ (видео)

Какими были последние выступления Жванецкого в Киеве и на ТВ (видео)
Обновлено 00:47 Сегодня Телеграф Фото: DixiNews
Популярный российский сатирик Михаил Жванецкий, объявивший об уходе со сцены, в последний раз давал выступление в Киеве в марте 2019 года.

Концерт в Октябрьском дворце прошел 16 марта 2019 года. 

Последний концерт Жванецкого в Киеве:

С 2002 года Жванецкий выпускал ежемесячную программу "Дежурный по стране". Программа практически не поддавалась цензуре, а потому в ней частенько можно было услышать критику в сторону российских властей. 

В программе Жванецкий зачитывал авторские монологи о событиях в России и за рубежом, после этого свою точку зрения высказывал соведущий.  

Последний выпуск шоу вышел 1 декабря 2019 года.

Как известно, в возрасте 86 лет знаменитый российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий объявил о завершении карьеры.

Известно, что более года назад он получил травму руки. По всей видимости, именно она и стала причиной того, что Жванецкий уходит со сцены

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Киев, Россия, Михаил Жванецкий, Дежурный по стране.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Степанакерт опустел, много новых убитых: карта боев и последние вести о войне за Нагорный Карабах
02 Зеленский отправит Шмыгаля в отставку: озвучен прогноз по срокам
03 Семья пропавшей в Крыму студентки открыла волнующие детали дела
04 Михаил Жванецкий про Путина, Украину и жизнь: лучшие выступления сатирика на видео
05 Киев накрыло смогом: что случилось и как задымленная столица выглядит на фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;У вируса нет избирательности&quot;: что говорил Анатолий Чубайс про COVID-19
"У вируса нет избирательности": что говорил Анатолий Чубайс про COVID-19
Семья пропавшей в Крыму студентки открыла волнующие детали дела
Семья пропавшей в Крыму студентки открыла волнующие детали дела
42% украинцев хорошо относятся к России
42% украинцев хорошо относятся к России
Подборка сериалов на осенний вечер - рейтинг лучших от Джамалы
Подборка сериалов на осенний вечер - рейтинг лучших от Джамалы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь