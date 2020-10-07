Стало известно, почему Михаил Жванецкий ушел со сцены

Популярный российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий в возрасте 7 октября объявил о завершении карьеры и уходе со сцены.

Однако, согласно данным на его официальном сайте, сатирик в начале года планировал выступления в трех городах Росиии (Ростов, Сургут и Волгоград) и проведение тура по Германии, в частности он намеревался посетить Франкфурт-на-Майне, Берлин и Иббенбюрен.

В конце марта 2019 года Жванецкий поскользнулся на льду и сломал руку, в связи с чем турне по Германии было отменено.

"Михал Михалыч очень хотел приехать на встречу с дорогими зрителями Германии, но врачи настояли на его госпитализации", - сообщили тогда на сайте Ticketbank, который занимался продажей билетов в ФРГ.

По словам директора Жванецкого Олега Сташкевича, сатирик получил две травмы руки - сначала перелом, затем смещение.

"Для него опасно передвигаться, потому что был перелом, и была операция. Поэтому трапы самолетов, лестницы и переодевания — это сложнейший процесс. Еще боль не прошла", — говорил Сташкевич в апреле прошлого года.

Он также заявлял, что Жванецкому потребуется месяц для того, чтобы прийти в форму, но уже в мае стало известно, что выздоровление затягивается, в связи с чем ему даже пришлось отказаться от получения ордена "За заслуги перед отечеством" III степени.

Он объяснил журналистам, что его состояние было не очень хорошим.

"Плохо себя чувствую. Вот эта вот погода, видимо, поэтому я просто был совершенно не готов. Еще вчера у меня это началось - давление... Может, мое награждение будет в следующем потоке", - отметил тогда Жванецкий.

В феврале и марте 2020 года сатирик должен был дать выступление в Ростове и Нижнем Новгороде соответственно, однако и с этим не получилось.

"Лечусь. Еще не в той форме, чтобы выходить на сцену. Концерт в Ростове-на-Дону с 19 февраля попробуем перенести на 17 июня", - говорил он.

С 2002 года он выпускал ежемесячно программу "Дежурный по стране", но последний выпуск вышел 1 декабря 2019 года.

Так, судя по всему, состояние здоровья не улучшилось - вероятно это и стало причиной решения уйти со сцены.

Михаил Жванецкий - писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений.

Родился в Одессе в 1934 году, и прославился именно благодаря своему специфическому "одесскому юмору".