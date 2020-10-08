О женщинах, дураках, работе и возрасте: яркие цитаты Михаила Жванецкого

"Телеграф" собрал для читателей лучшие из высказываний Жванецкого.
"В историю трудно войти, но легко вляпаться".
"Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве".
"Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добрый".
"Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он".
"Все идет хорошо, только мимо".
"Счастье — это увидеть туалет и успеть до него добежать".
"Чистая совесть — признак плохой памяти".
"В каждой крупной личности есть что-то мелким шрифтом".
"Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит".
"Рожденный ползать — везде пролезет".
"Труднее всего человеку дается то, что дается не ему".
"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один".
Как сообщалось ранее, известный российский сатирик Михаил Жванецкий 7 октября объявил, что уходит со сцены.
В 2019 году он сломал руку после того, как подскользнулся на льду. Очевидно, что эта травма и стала причиной завершения его карьеры.
С 2002 года Жванецкий выпускал ежемесячную программу "Дежурный по стране". Последний выпуск программы вышел 1 декабря 2019 года.