О женщинах, дураках, работе и возрасте: яркие цитаты Михаила Жванецкого

Популярный российский сатирик Михаил Жванецкий, объявивший накануне о завершении карьеры, внес неоценимый вклад в культуру. Многие из его выражений стали крылатыми.

"Телеграф" собрал для читателей лучшие из высказываний Жванецкого.

"В историю трудно войти, но легко вляпаться".

"Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве".

"Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добрый".

"Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он".

"Все идет хорошо, только мимо".

"Счастье — это увидеть туалет и успеть до него добежать".

"Чистая совесть — признак плохой памяти".

"В каждой крупной личности есть что-то мелким шрифтом".

"Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит".

"Рожденный ползать — везде пролезет".

"Труднее всего человеку дается то, что дается не ему".

"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один".

Как сообщалось ранее, известный российский сатирик Михаил Жванецкий 7 октября объявил, что уходит со сцены.

В 2019 году он сломал руку после того, как подскользнулся на льду. Очевидно, что эта травма и стала причиной завершения его карьеры.

С 2002 года Жванецкий выпускал ежемесячную программу "Дежурный по стране". Последний выпуск программы вышел 1 декабря 2019 года.