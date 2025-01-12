Потолстел и попал в "черный список" Украины: что говорит о войне Малиновский из "Не родись красивой" и как сейчас выглядит

Актер "гордится" тем, что попал в украинский "Миротворец"

Российский сериал "Не родись красивой" часто транслировался на украинском телевидении. Он сделал популярными практически всех героев шоу — Нелли Уварову, Григория Антипенко, киевлянку Ольгу Ломоносову, а также Петра Красилова, сыгравшего ловеласа Романа Малиновского. Сегодня в нем трудно узнать покорителя дамских сердец — кроме того, что он набрал десятки килограммов, актер еще и оказался крымнашистом.

Артист был внесен в базу данных "Миротворец" не просто так. "Телеграф" рассказывает, что Петр Красилов говорит о войне в Украине и как сейчас выглядит.

Петр Красилов давно не плейбой

В 2021 году российский актер перенес коронавирус, что повлекло за собой проблемы со здоровьем, включая увеличение веса на 30 килограммов. Из-за этого Красилова перестали снимать в кино. Обходится лишь театральной сценой.

Петр Красилов поправился на 30 кг

Актер начал придерживаться правильного питания и активно заниматься спортом, что позволило ему сбросить 20 килограммов. Но все равно, к прежним параметрам Красилов не вернулся.

Как сейчас выглядит Петр Красилов

Что говорит о войне в Украине Петр Красилов

Россиянин фигурирует на украинском сайте базы "Миротворец" в связи с незаконным посещением временно оккупированного Россией Крыма. В 2017 году Красилов приезжал с гастролями в Симферополь. Что удивительно, но сам артист "гордиться", что попал в "черный список" Украины.

"Изначально относишься к этому несерьезно, потому что это глупость. Я знаю многих артистов, режиссеров, которые в эти списки попали и которых я очень люблю, уважаю и у некоторых учусь. Если я в этом списке, я могу сказать, что горжусь этим. Значит, я что-то хорошее умудрился в своей профессии сделать", — сказал крымнашист на пресс-конференции в Симферополе в 2018 году.

При этом актер считает, что россияне и украинцы — это "братские народы", способные мирно сосуществовать и общаться на любом языке. "Когда я еще не был внесен в эти списки, я приезжал в Киев и не видел там ни одного человека, который смотрел бы на меня с ненавистью. Я ходил по улицам, разговаривал на русском языке, никто мне в лицо не плевал за это", — говорил Красилов. Полномасштабное вторжение РФ в Украину не осудил.

Личная жизнь Петра Красилова

Сегодня актеру — 47 лет и он уже дважды разведен. Имеет двух детей: от первого брака с актрисой Натальей Селивановой есть сын Иван; от второго брака с актрисой Ириной Шебеко — дочь Александра.

Красилов (фото слева) с женой Натальей Селивановой, (фото справа) с женой Ириной Шебеко

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