Был звездой фильмов СССР, а теперь покоится в зарослях: как выглядит заброшенная могила Вячеслава Шалевича из "Капитанской дочки"

О советской звезде россияне забыли спустя 8 лет после его смерти

Народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич дебютировал в кино в 1958 году, сыграв главного антагониста — офицера Алексея Швабрина — в фильме "Капитанская дочка". Эта роль принесла актеру театра славу и признание. В 2016 году здоровье Шалевича сильно пошатнулось.

Будущий артист родился в 1934 году в Москве. После окончания школы поступил в Театральное училище имени Щукина, а позже был принят в Театр имени Вахтангова, которому посвятил почти 60 лет своей жизни. Параллельно, с 1998 по 2012 год Шалевич руководил Московским драматическим театром имени Рубена Симонова.

Актер исполнил около 70 разнообразных ролей в кино: от злодея Швабрина в "Капитанской дочке" и спортсмена Дуганова в "Хоккеистах" до исторических фигур, к примеру таких как Ален Даллес ("17 мгновений весны").

Как умер Вячеслав Шалевич и где похоронен

Вячеслав Шалевич ушел из жизни в 2016 году и был похоронен на Ваганьковском кладбище, участок 43. Причиной смерти стали пневмония и остановка сердца. Подключение к аппарату ИВЛ не помогло.

Как выглядит могила Вячеслава Шалевича

Спустя 8 лет после кончины 82-летнего артиста поклонники и даже родственники забыли про мужчину. И если поначалу за его захоронением кто-то приглядывал, ухаживал, то сегодня оно выглядит заброшенным.

Как выглядела могила Шалевича ранее

Место захоронения артиста не огорожено, что, возможно, и стало причиной его запущенного состояния. Заросли неизвестных растений, опавшие листья и пустая ваза для цветов создают удручающее впечатление.

Как выглядит могила Вячеслава Шалевича

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