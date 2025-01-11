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Был звездой фильмов СССР, а теперь покоится в зарослях: как выглядит заброшенная могила Вячеслава Шалевича из "Капитанской дочки"

Автор
Татьяна Кармазина
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Вячеслав Шалевич сыграл в "Капитанской дочке" офицера Швабрина Новость обновлена 11 января 2025, 08:40
Вячеслав Шалевич сыграл в "Капитанской дочке" офицера Швабрина. Фото Коллаж "Телеграфа"

О советской звезде россияне забыли спустя 8 лет после его смерти

Народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич дебютировал в кино в 1958 году, сыграв главного антагониста — офицера Алексея Швабрина — в фильме "Капитанская дочка". Эта роль принесла актеру театра славу и признание. В 2016 году здоровье Шалевича сильно пошатнулось.

Будущий артист родился в 1934 году в Москве. После окончания школы поступил в Театральное училище имени Щукина, а позже был принят в Театр имени Вахтангова, которому посвятил почти 60 лет своей жизни. Параллельно, с 1998 по 2012 год Шалевич руководил Московским драматическим театром имени Рубена Симонова.

Актер исполнил около 70 разнообразных ролей в кино: от злодея Швабрина в "Капитанской дочке" и спортсмена Дуганова в "Хоккеистах" до исторических фигур, к примеру таких как Ален Даллес ("17 мгновений весны").

Как умер Вячеслав Шалевич и где похоронен

Вячеслав Шалевич ушел из жизни в 2016 году и был похоронен на Ваганьковском кладбище, участок 43. Причиной смерти стали пневмония и остановка сердца. Подключение к аппарату ИВЛ не помогло.

Как выглядит могила Вячеслава Шалевича

Спустя 8 лет после кончины 82-летнего артиста поклонники и даже родственники забыли про мужчину. И если поначалу за его захоронением кто-то приглядывал, ухаживал, то сегодня оно выглядит заброшенным.

могила вячеслава шалевича
Как выглядела могила Шалевича ранее

Место захоронения артиста не огорожено, что, возможно, и стало причиной его запущенного состояния. Заросли неизвестных растений, опавшие листья и пустая ваза для цветов создают удручающее впечатление.

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Как выглядит могила Вячеслава Шалевича
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#Могила #Вячеслав Шалевич