Каждую зиму россиянки приезжают на могилу певицы и просят о любви

Больше 9 лет прошло со дня смерти российской певицы Жанны Фриске. В этом году исполнительнице могло бы исполниться 51 год, однако рак мозга (глиобластома) стал для артистки смертельным.

Про опухоль у Жанны Фриске публике стало известно в январе 2014 года, а саму болезнь у нее диагностировали спустя несколько месяцев после рождения сына Платона от ведущего-путиниста Дмитрия Шепелева. Болезнь развивалась быстро, и несмотря на лечение в стране-агрессорше России и за рубежом (она долгое время лечилась в Нью-Йорке), артистка не смогла победить недуг. Скончалась Фриске 15 июня 2015 года.

Где похоронена и как выглядит могила Жанны Фриске

Певица была похоронена на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. В декабре 2016 года на могиле был установлен памятник — скульптура в полный рост, изображающая артистку в элегантном длинном платье.

Высота бронзовой фигуры составляет 170 см, из которых 165 см — это рост, а оставшиеся 5 см — каблуки. Многие замечают, что сходство памятника с Фриске небольшое. Позднее рядом был размещен фотопортрет певицы в рамке.

Могила всегда украшена цветами, игрушками и свечами, которые часто приносят как близкие люди Фриске, та и многочисленные поклонники. Чаще всего это девушки, которые почему-то просят у покойной звезды о любви. Странно, но зимой россиянки забирают снег с могилы Фриске с собой, а взамен — рассыпают лепестки роз. Любовный приворот они совершают тогда, когда кладут растаявший снег в суп "нужного" парня.

Жанна Фриске стала известной благодаря своему участию в российской группе "Блестящие", где выступала с 1996 года. В 2003 году она начала успешную сольную карьеру. Помимо музыки, артистка снялась в таких фильмах, как "Ночной дозор", "Дневной дозор" и "О чем говорят мужчины". В апреле 2013 года Жанна родила сына Платона в Майами, отцом которого является Дмитрий Шепелев.

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев

С внуком родители Жанны Фриске не поддерживают связи. Платон живет с отцом-шоуменом, который изолирует мальчика от общения с семьей покойной матери — все из-за общей вражды бывших родственников.

Шепелев вместе с сыном Платоном

Перед смертью страдала от болезней еще одна известная актриса. Ранее "Телеграф" писал, как выглядит могила Натальи Кустинской.