Извержение вулкана в Конго: в опасности оказались и украинцы (фото, видео)

В Демократической Республике Конго впервые за 19 лет проснулся вулкан Ньирагонго. Лава уже добралась международного аэропорта Гома, расположенного в пригороде.

Власти начали эвакуацию населения. Жители покидают двухмиллионный город, уже более трех тысяч конголезцев пересекли границу с соседней Руандой.

Электричество отключили в большей части города, а телефонные линии оборваны.

WATCH: Nyiragongo volcano in Eastern DR Congo erupts. The volcano, situated a few kilometres from #Rwanda's Rubavu town, last erupted in January 2002. pic.twitter.com/uuEry4hmrI

— The New Times (Rwanda) (@NewTimesRwanda) May 22, 2021