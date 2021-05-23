Извержение вулкана в Конго: в опасности оказались и украинцы (фото, видео)

В Демократической Республике Конго впервые за 19 лет проснулся вулкан Ньирагонго. Лава уже добралась международного аэропорта Гома, расположенного в пригороде.

Власти начали эвакуацию населения. Жители покидают двухмиллионный город, уже более трех тысяч конголезцев пересекли границу с соседней Руандой.

Электричество отключили в большей части города, а телефонные линии оборваны.

WATCH: Nyiragongo volcano in Eastern DR Congo erupts. The volcano, situated a few kilometres from #Rwanda's Rubavu town, last erupted in January 2002. pic.twitter.com/uuEry4hmrI — The New Times (Rwanda) (@NewTimesRwanda) May 22, 2021

В опасности оказались и украинцы.



Как пишет издание "Сегодня" в своем Телеграмм-канале, рядом с вулканом расположена база дислокации украинского миротворческого контингента – там находятся 250 человек и техника.

Из-за опасности второй волны извержения личный состав эвакуировали в безопасное место.

Отметим, вулкан Ньирангого считается одним из самых активных и опасных в мире. Последний раз он извергался в 2002 году, когда погибло 250 человек и 120 тыс. Остались без крова.

Как писал "Телеграф", один из самых активных вулканов Европы вновь решил напомнить о себе - в Италии проснулся вулкан Этна.