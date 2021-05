Проснувшийся вулкан в Конго выгнал тысячи людей из дома и унёс первые жизни (видео)

Проснувшийся в Демократической республике Конго вулкан Ньирагонго уже лишил жизни пяти человек.

Об этом пишет ABC.

Отмечается, что из соседнего города Гома были эвакуированы тысячи человек. Многие из них двинулись к границе с соседней Руандой.

Внезапное извержение многих застигло врасплох. Учитывая, что дома многих местных жителей построены из дерева, потоки раскаленной породы могут нанести огромный ущерб.

Как пишет CNN, власти Руанды заявили, что уже более 8 тысяч человек перешли границу.

По данным Норвежского совета по делам беженцев, паники среди местных жителей не было, однако наблюдается серьезная озабоченность сложившейся ситуацией.

В настоящее время, извержение прекратилось, о чем сообщила обсерватория Гомы.

The situation in eastern Dr Congo is still terrible due massive volcanic eruption on mount Nyiragongo and situation show that over 1000 people have already evacuated the area heading to Rwanda. @8bit_HORIJUN @Fahad38158546 pic.twitter.com/ph6IizZydq

Congo’s Mount Nyiragongo volcano erupted for the first time in nearly two decades, sending lava onto a major highway as many residents of the nearby city of Goma tried to flee. https://t.co/v9Z4ylXyYL pic.twitter.com/AGuda61bs0

— ABC News (@ABC) May 23, 2021