Извержение вулкана в Конго унесло жизни как минимум 15 человек - известны подробности их гибели (видео)

В результате извержения вулкана на востоке Демократической Республики Конго погибли не менее 15 человек.

Об этом 23 мая сообщили Reuters.

22 мая в городе Гома наростала паника из-за потоков лавы, которые устремились к городу с населением в 2 млн после извержения горды Ньирагонго.

Сообщается о 15 погибших, 9 из которых умерли в ДТП, 4 пытались сбежать из тюрьмы Мунзензе в Гоме и двое, которых сожжены заживо во время попытки спастись.

По данным журналиста Reuters 2 человека попрощались с жизнью из-за извержения в деревне к северу от Гомы, при этом свидетели говорили о погибших и пропавших без вести родственниках.

Отметим, что извержение случилось, после того, как на вулкане открылись трещины, из-за чего потоки лавы разошлись в разных направлениях.

От стихийного бедствия пострадали 17 деревень и разрушены 3 медцентра, а также начальная школа и водопровод.

В то же время до инцидента эксперты беспокоились тем, что активность вулкана, наблюдаемая в течение 5 лет в Ньирагонго, отражала активность в годы, предшествовавшие извержениям в 1977 и 2002 годах.

Фото и видео с места произошедшего:

An active shield volcano #Nyiragongo in the Virunga Mountains of DR Congo erupts pic.twitter.com/D4tduyOATQ — Musabyimana Joseph (@josemiee2010) May 22, 2021

WATCH: Nyiragongo volcano in Eastern DR Congo erupts. The volcano, situated a few kilometres from #Rwanda's Rubavu town, last erupted in January 2002. pic.twitter.com/uuEry4hmrI — The New Times (Rwanda) (@NewTimesRwanda) May 22, 2021

Congo’s Mount Nyiragongo volcano erupted for the first time in nearly two decades, sending lava onto a major highway as many residents of the nearby city of Goma tried to flee. https://t.co/v9Z4ylXyYL pic.twitter.com/AGuda61bs0 — ABC News (@ABC) May 23, 2021

Over 3,500 Congolese citizens flee to Rubavu, Rwanda, after the volcanic eruption of Mount Nyiragongo in Goma, DR Congo.



The 3,000m high volcano erupted in 1977, killing over 600 people.



It also erupted in 2002, killing 250 people, displacing over 1,000. pic.twitter.com/ZKCScyyNHv — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) May 23, 2021

Напомним, что ранее в сети показали кадры последствий извержения вулкана в ДР Конго.