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Еще не отошли от предыдущего извержения: в ДР Конго проснулся еще один вулкан (видео)

Еще не отошли от предыдущего извержения: в ДР Конго проснулся еще один вулкан (видео)
Обновлено 17:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Не успели жители Демократической республики Конго облегченно выдохнуть после завершения извержения вулкана Ньирагонго, как их постигла новая напасть. 

Как сообщают AFP, на сей раз извергаться начал вулкан Мурара, расположенный на склоне другого вулкана Ньямлагира

Расстояние от Ньирагонго до Ньямлагиры составляет всего 13 километров.

Отмечается, что Мурара выдал поток лавы в сторону безлюдных земель в национальном заповеднике Вирунга. 

Близлежащий город Гома, который пострадал от предыдущего извержения, продолжает испытывать мощные афтершоки, достигающих магнитуды в 5,2 балла. 

Эксперты не исключают, что Ньирагонго начнет повторное извержение, а потому власти страны распорядились эвакуировать почти 400 тысяч человек, которых стихийное бедствие может затронуть. 

Отметим, что неподалеку размещен штаб украинских миротворцев, ранее они прислали "Телеграфу" фото и видео того, как выглядит Гома после извержения Ньирагонго

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 343

Все по теме:

Вулкан, ДРК, Стихийное бедствие, ДР Конго, Ньямлагира.
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