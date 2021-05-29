Еще не отошли от предыдущего извержения: в ДР Конго проснулся еще один вулкан (видео)

Не успели жители Демократической республики Конго облегченно выдохнуть после завершения извержения вулкана Ньирагонго, как их постигла новая напасть.

Как сообщают AFP, на сей раз извергаться начал вулкан Мурара, расположенный на склоне другого вулкана Ньямлагира

Расстояние от Ньирагонго до Ньямлагиры составляет всего 13 километров.

Отмечается, что Мурара выдал поток лавы в сторону безлюдных земель в национальном заповеднике Вирунга.

#RDC : Urgent : éruption d'un deuxième volcan au Nord-Kivu , il s'agit d volcan #Nyamulagira, ls laves sont en direction de la localité Tongo le territoire de Rutshuru en plein parc national des virunga. @bbcafrique@VOAAfrique @Reuters

©Video. Enoch David, Volcan Nyiragongo. pic.twitter.com/7ZPx212kVK — Enoch David (@AlutaDavid1) May 29, 2021

Близлежащий город Гома, который пострадал от предыдущего извержения, продолжает испытывать мощные афтершоки, достигающих магнитуды в 5,2 балла.

Эксперты не исключают, что Ньирагонго начнет повторное извержение, а потому власти страны распорядились эвакуировать почти 400 тысяч человек, которых стихийное бедствие может затронуть.

Отметим, что неподалеку размещен штаб украинских миротворцев, ранее они прислали "Телеграфу" фото и видео того, как выглядит Гома после извержения Ньирагонго.