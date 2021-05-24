Лава вулкана Ньирагонго накрыла дома в Гоме, а до аэродрома не дошла всего каких-то 800 метров (видео)

Коварный вулкан Ньирагонго нарушил и без того неспокойную жизнь жителей города Гома в Демократической Республике Конго вечером субботы 22 мая. Город находится всего в 20 км от вулкана, считающегося одним из самых высоких - 3470 метров - и самых опасных в мире. Примечательно, что лава у Ньирагонго извергается не традиционно – через жерло, а выливается из массы трещин.

Казалось бы, как можно жить вблизи такой горячей, в прямом смысле слова, точки? Тем не менее, и это место обитаемо. Еще один интересный момент: этот вулкан не "засыпает", в его жерле постоянно "кипит" лава. Ночью и с высоты открывается впечатляющая картина, которую приходилось наблюдать украинским летчикам, которые совершают полеты к месту дислокации миротворческого контингента - в Гоме находится 18 отдельный вертолетный отряд Миссии ООН.

-Мы и в прошлом году летали туда, - рассказал "Телеграфу" один из авиаторов 25-й авиатранспортной бригады Воздушных Сил ВС Украины, базирующейся в Мелитополе. – На этот раз не с ротацией, перевозили технический груз – запчасти. Мы прилетели днем, а улетали ночью и я видел это жерло, оно всегда открытое. Потихонечку пыхтит, пыхтит, а вот в этом году почему-то вулкан разбушевался.

Впрочем, по официальным данным, Ньирагонго извергался не менее 34 раз с 1882 года. В 2002 году здесь случилось землетрясение и масштабное извержение вулкана, лава залила часть города и повредила взлетную полосу. Сам аэродром находится на высоте 1522 метра над уровнем моря, что осложняет взлет-посадку.

- Разреженный воздух влияет на работу двигателей, тяга у них другая, - так несколько лет назад объяснял автору этих строк командир экипажа Ил-76МД гвардии полковник Вадим Ерошкин. - Плюс взлет и посадка только с одним курсом, потому что вулкан находится рядом. Так как на вторую попытку сложно будет уходить... Аэродром там ничем не обозначен, полоса есть, а навигации никакой нет, заход на нее с моря. Немножко на берегу их хатынки стоят и сразу, буквально метров через 50, полоса начинается, надо быть очень аккуратным - прицелился, сел!

Когда началось извержение вулкана, командование вертолетного отряда приняло решение об эвакуации личного состава, вооружения и военной техники в безопасное место. Но, к счастью, вулкан успокоился и миротворцы вернулись в расположение части.

-Сейчас вулкан утих. Лава не вытекает, однако слышно подземные толчки. Ситуация контролируется, мы начеку, - сообщил помощник командира отряда по связям со СМИ, старший лейтенант Юрий Кульпа. - В настоящее время военнослужащие находятся в базовом лагере, в режиме дежурства и ожидают указаний на случай повторной эвакуации.

"Телеграфу" удалось получить эксклюзивные видео из Гомы.

Буквально "на чемоданах" находится и экипаж одного из транспортных Ил-76МД – как только возникнет необходимость передислокации миротворческого контингента и поступит приказ, наши летчики возьмут курс в самый центр африканского континента. Лету туда 11 часов с дозаправкой в египетском Асуане. В этот раз лава не дошла до аэродрома каких-то 800 метров, однако приземляться придется в каком-то ином из близлежащих городов.

Мелитопольские авиаторы поделились снимками, как выглядит Ньирагонго в "спокойном" состоянии.